義大利發現可抵「葉緣焦枯病菌」的橄欖樹種

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）身為歐盟第二大橄欖油產地，義大利南部的橄欖樹自2013年起飽受植物「黑死病」肆虐，經過科學家多年來的研究，發現部分橄欖樹品種不受此病毒影響，未來將持續尋找可抵抗此病菌的品種，以期看見成果。

「葉緣焦枯病菌」（Xylella Fastidiosa）又被稱為橄欖樹的黑死病，菌體由昆蟲傳播，橄欖樹遭感染後無藥可救，只能將砍樹焚毀，否則會枯萎而死，並感染其他健康的橄欖樹。

義大利國家研究委員會的農學家Pierfederico La Notte研究後發現，包括「Leccino」與「Favolosa」2種橄欖樹種，疑似不受此病毒的影響，他提醒，「這或許是起始點，但並非終點」

因葉緣焦枯病菌而損失近90%的橄欖樹的農民並沒有因此絕望。為了找出足以抵抗葉緣焦枯病菌的橄欖樹種，他在溫室裡種植了不少本土橄欖樹，透過昆蟲傳播病毒，尋找可抵抗此病菌的品種，以期未來可以種植。但這需要等待12個月才能看到初步的結果。

據歐洲食品安全局(European Food Safety Authority, EFSA)，對於「葉緣焦枯病菌」尚無可治癒的方法，此病菌已在法國、西班牙與伊朗蔓延。

最近幾個月，在葡萄牙也找到幾處新的案例。一旦樹木感染到此病菌，它們將阻斷植物吸受水分，農民面對該病菌的肆虐，皆束手無策，只能將砍伐遭感染的樹。