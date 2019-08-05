移工參加重機械檢定不用慌 今後可用母語報考

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）不少外籍移工在從事製造業相關的體力工作時，偶爾會有需要操作重機械搬運原物料的情況，勞動部經評估，將於起重機及堆高機檢定部分，提供印尼語、越南語、泰國語及英語等4種語言擇一學科試題，加列母語輔助服務，並依報檢情形排定於指定地區應檢。

勞工局長吳威志指出，若雇主有需請移工操作堆高機或起重機搬運原物料，也應指派經訓練合格取得操作證照的移工操作，否則將違反就業服務法第57條第3款，依法可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

過去因為移工語言問題，產業界建請勞動部於技術士技能檢定堆高機操作及固定式起重機操作二職類，以移工母語或採英語方式進行學科測試。

經勞動部評估後，今年6月30日起除將於108年度全國技術士技能檢定第3梯次增辦「固定式起重機操作-架空式（機上操作）」、「固定式起重機操作-架空式（地面操作）」及「堆高機操作」等職類單一級外，也開放符合報檢資格的移工，於報檢固定式起重機操作-架空式(機上操作)、架空式(地面操作)、堆高機操作等職類單一級時，得事先申請提供印尼語、越南語、泰國語及英語等4種語言擇一學科試題，加列母語輔助服務，並依報檢情形排定於指定地區應檢。