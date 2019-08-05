國際語奧競賽 台灣隊摘2銅4佳作

日前在南韓舉辦的國際語言學奧林匹亞競賽中，台灣代表隊獲得2銅4佳作且連續3年獲得最佳解題獎，是歷年來個人賽得獎比例最高的一次。

國際語言學奧林匹亞競賽7月29日至8月2日在南韓京畿道龍仁市韓國外國語大學舉行，來自37個國家的中學生組成55組競賽隊伍，參賽人數215人，再創國際語奧歷史新高。

台灣代表隊由8名選手組成2隊，由台灣大學語言學研究所所長謝舒凱以及中正大學語言學研究所教授何德華共同領軍。

在激烈的競爭下，台灣隊由國立科學工業園區實驗高級中學（竹科實中）學生王治鈞和李宇軒奪下兩面銅牌，建國中學學生林祐寬、武陵高中學生陳柏文、竹科實中學生彭凱揚和輔仁中學自學生陳君瑋分別獲得個人賽佳作。

其中，林祐寬獲得第3題（票選最困難的題目）的最佳解題獎，締造台灣隊連續3年獲得最佳解題獎的紀錄。

駐韓國台北代表部教育組主事翁靜漪今天對中央社記者表示，語言學奧林匹亞競賽題目結合語言、文化與邏輯推理元素，考驗參賽者對語言訊息的模式分析、文化想像以及歸納與邏輯推理的多重能力，對於跨域理解與未來人才培育至關重要。因此，越來越多國家重視此項活動，並與其他基礎科學並列為重點人才培育項目。

翁靜漪轉述，台灣總領隊謝舒凱表示，感謝所有培訓教師與志工的慷慨支援，並要感謝教育部國教署、財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）、台灣語言學學會、台大文學院、書林出版有限公司與家長們及各方的贊助。