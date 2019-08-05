香港「三罷」運動登場 機場3000人請假 近200班機遭取消

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）反《逃犯條例》修訂風波持續延燒，香港民眾今（5）日發起「三罷」運動(罷工、罷課、罷市)，不少航空業人員、民航官員也加入響應活動，截至早上6時，今日約有170班離港及抵港航班取消，大多為國泰航空、國泰港龍航空、香港航空的班機，取消航班數目不斷增加中。

綜合媒體報導，今日香港航空業人員傳出近3000人集體請病假以響應「三罷」運動，包含國泰航空2000多人，香港航空至少500多人，以地勤服務為主的怡中航空也有320人請假響應，今日受遭到取消的班機數恐超過200班。

另外，香港機場的維修員也有200人請假參與。香港民航局繼4日有12名航空交通管制員集體請病假後，今日人數增多，因人手不足影響，機場將只剩下一條跑道供飛機起降，機場的應變方式是減少每間航空公司航班一半的起降數量。

機管局表示，今日可能出現一些或影響機場運作的情況，呼籲旅客可致電航空公司，或查詢機場網頁或下載手機的「我的航班」應用程式來查詢班機最新狀況，待確認航班狀況後，才出發前往機場。

國泰航空及國泰港龍航空表示，已收到機場管理局通知，機場運作有機會於今日受影響，「我們強烈建議旅客於當日延遲非必要的行程」。

港鐵一早也表示，機場快線服務受到影響，目前全線暫停服務，市區預辦登機手續亦已暫停。

受到罷工影響的旅客不計其數，香港電台引述乘客說法，原先乘坐清晨的航班，特意通宵留在機場等候，清晨才知道航班被取消，感到心情惡劣。但也有不少乘客表示，能理解罷工行動，是因為政府未回應訴求，因此他們並不介意。