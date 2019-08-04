香港反送中今兵分兩路　呼應周一「全港三罷」行動

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港反送中陣營明(5)日將發動罷工、罷市、罷課「全港三罷」行動，並同時在7個地區舉行集會。港媒報導，警方目前僅核准其中3地的集會，並對其中一些「不合作運動」表達遺憾，且將追究責任。

綜合中央社與香港媒體報導，目前已有來自香港24個行業，包括公務員、會計、金融、教育、社福、醫護、資訊科技、飲食及零售等行業人士，連署響應5日的罷工行動，並要求港府正面回應「反送中」5大訴求。

同時，不同行業超過100家小型店舖，也透過各種管道表達參加罷市的意願。

香港反對《逃犯條例》修訂的反送中示威浪潮繼續，有網友今（4）日發起「東西夾擊」遊行，分別於將軍澳及港西島西區發起集會。

香港01報導，今日(4日)港島西集會過後，示威者一度走出馬路與警方對峙，警方在施放催淚煙後，示威者即轉移陣地，搭乘港鐵湧到銅鑼灣（Causeway Bay）示威。約晚上8時許，大批黑衣人佔據軒尼詩道，毀壞現場交通號誌燈，並用鐵馬堵塞馬路，多輛巴士、計程車因交通阻塞受到影響，被迫掉頭。

此外上百名黑衣示威者傍晚聚集將軍澳警署大門外，向警署丟擲磚塊、對圍牆噴漆塗鴉。

據了解，今天下午的「東擊」將軍澳遊行屬合法，發起人傍晚5時許在終點站單車公園表示，根據遊行沿途3個觀察點做測算，遊行人數為15萬人；但警方的估計數字，至截稿為止尚未公布。

此外今傍晚5時舉行的西環卑路乍灣公園反修例集會，距離中聯辦大樓僅10分鐘路程，警方上午已在中聯辦和西區警署周邊放置多個大型水馬，並有全副武裝防暴警察在附近巡邏。

中央社報導，由於中聯辦大樓是北京中央政府在港政治權力中心，已是示威者抗爭的重要標誌。晚間7時許現場可看到大批防暴警察已在中聯辦大樓外100公尺處的德輔道西和干諾道西主幹道布防，防止示威者前進至中聯辦。

據香港01報導，防暴警察晚間7時15分許，在皇后大道西一帶發射催淚彈。儘管示威者事前未作出任何衝擊行動，警方卻在沒有舉旗警告的情況下，就發射催淚彈驅離群眾。

另一方面昨(3)日參加香港旺角遊行的黑衣示威者，有數人於3日傍晚降下海港城的五星旗丟入海中。直至4日凌晨，有人來到事發現場重新升起五星旗，也引起中國網民熱議。「香港市民自發重新升起國旗」、「五星紅旗有14億護旗手」成為熱搜。

新華社今(4)日凌晨針對有香港示威者將五星旗扔入海中發表評論，指此舉是「令人髮指的暴行」、「不可饒恕的犯罪」，必須嚴懲不貸。並聲稱「中央不會坐視不管，任由這種情況持續下去」。