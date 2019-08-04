周天成泰國羽球賽奪冠　排名可望升至世界第2

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）繼印尼羽球公開賽封王，台灣一哥周天成今(4)日在泰國公開賽男單決賽，大戰3局扳倒香港選手伍家朗，奪下本季第2冠，世界羽聯BWF預計6日將公布最新排名，周天成將升至第2，創生涯新高。

周天成7月中旬起就馬不停蹄連續參加印尼、日本與泰國公開賽3站賽事。先是在印尼公開賽奪冠，不但是個人首度在超級1000系列賽事抱走冠軍，還締造台灣男單第一人的紀錄。

儘管隨後轉戰日本失利，在16強止步，但迅速調整好狀態，在泰國公開賽一局未失的情況下，一路過關斬將，闖進決賽。

中央社報導，周天成今天決賽碰上世界排名第12的香港選手伍家朗，過去兩人13度交手，周天成以9勝4敗占優勢，包括近期對戰3連勝。

周天成生涯第14度對決伍家朗，開賽狀況極佳，迅速取得5比2領先後，連下6分，迅速拉開差距。儘管對手後續拉出7比1攻勢，苦苦追趕，但周天成沉穩應對，以21比14搶下首局。

不過第2局輪到伍家朗占上風，讓周天成陷入苦戰，以11比21遭對手扳平戰局。

決勝局開局，周天成前段面對伍家朗網前放小球以及殺球得分，有點招架不住，以2比8落後，但周天成隨後透過殺球接連搶分，數度將比分扳平。

隨後，周天成在15比15平手之際，連丟4分，讓對手以20比16率先取得賽末點，周天成驚險地連續化解4個賽末點，比數戰成20比20，兩人又平手。

周天成最後以23比21勝出，大戰3局、67分鐘，在勝負出爐後，兩人都精疲力盡地躺在地上。

周天成目前積分以8萬4698分暫居第3，僅次於日本球王桃田賢斗10萬8318分、中國好手石宇奇8萬9261分。

BWF世界排名積分主要採計過去52週賽事中，取積分最高的10場比賽，受到今年世錦賽延後至8月中下旬舉行影響，預計6日最新公布的積分排名，將先扣除去年世錦賽積分，由其他場次遞補。

石宇奇因傷接連缺席日本、泰國公開賽，反觀周天成在泰國公開賽奪冠，獲得9200分，周天成6日積分預計將超越石宇奇，成為世界第2，不但是個人生涯新高，且締造台灣本土第一人的紀錄。