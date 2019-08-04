紐約「台灣之夜」人潮歷屆之最　萬芳新不了情大合唱

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）紐約夏季音樂季中的台灣之夜（Taiwanese Waves）已在中央公園登場，今年主題環繞女性主義，邀請萬芳、9m88、阿爆等，現場氣氛熱絡，舉辦場地中央公園湧入近5000人潮，創下歷屆最高人次紀錄。



人潮湧入紐約中央公園（圖/文總）

中華文化總會發布新聞稿表示，由阿爆作為今年原住民的代表打頭陣演出，阿爆身穿民族風長裙、頭戴包巾美麗登台，帶來包括〈婦女們的聚會〉、〈排灣女孩〉等多首經典排灣母語歌曲，活力十足的表演讓台下觀眾也不禁跟著手舞足蹈。

阿爆表示「很開心一個排灣女孩可以站上中央公園的舞台」，更現場教了紐約觀眾幾句排灣語，現場氣氛十分融洽。

接著上場的萬芳帶來橫跨歌手生涯30年的多首金曲，她先以〈不確定〉一曲開場，接著帶來由〈猜心〉、〈割愛〉、〈至少還有你〉、〈我只在乎你〉等歌組成的經典金曲，不負眾望於壓軸帶來〈新不了情〉，讓中央公園爆滿群眾再度出現一片大合唱，場面十分感人。



9m88演出（圖/文總）

之後接棒給將於下週發行第一張個人創作專輯的9m88，她以流利中英雙語問候全場觀眾，並與多元國籍的樂手們帶來新專輯的多首歌曲，包括已於前陣子數位發行的〈Aim High〉、〈浪費時間〉等。

9m88更接著演出改編Acoustic版本、與Leo王合作的成名曲〈陪你過假日〉，她感性說到：「這首歌是大家最一開始認識我的歌曲」，接著不忘虧好友Leo王，笑稱：「可惜Leo王今天不在，因為他在台灣忙著當他的金曲歌王」，讓全場笑翻。



Tizzy Bac演出（圖/文總）

夜幕低垂的壓軸演出由Tizzy Bac上場，他們帶來經典歌曲，包含〈鐵之貝克〉、〈You’ll See〉、〈鞋貓夫人〉以及最新專輯中的歌曲〈Ce Soir〉、〈我所深愛的人們〉等，許多在紐約居住已久的觀眾第一次在紐約聽到Tizzy Bac演出、紛紛感動落淚，也開始敲碗：「什麼時候來北美巡迴！」。

惠婷演出結束後表示，許久沒有到海外演出，一開始有點緊張，但是看到現場觀眾熱情的回應，立刻回到很好的狀態，真的很開心。

演出結束後，Tizzy Bac也帶來兩首經典歌曲〈我又再度依戀上昨天〉、〈淺色的那條〉，全場再度大合唱，為今年的台灣之夜劃下完美的句點。