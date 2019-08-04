兩大天王挑釁對唱網瘋傳　老蕭被音樂耽誤的喜劇演員？

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）搖滾音樂劇「西哈遊記－魔二代再起」由庾澄慶（哈林）、蕭敬騰（老蕭）領銜主演，官方粉絲專頁上可聽見最新單曲彩排以及幕後花絮片段，引起粉絲注意。

「西哈遊記－魔二代再起」官方粉絲網站上近日陸續發布排練影片，其中，可見哈林跟老蕭對唱片段，洗腦的旋律加上兩大天王的互動讓人百看不厭。

該影片中可見哈林和老蕭對唱《就你最會，就你最懂》，是劇中孫悟空（哈林飾演）與火孩兒（老蕭飾演）初次相遇的對唱曲，充滿挑釁的歌詞與多次轉音，將場上一觸即發的衝突淋漓盡致的呈現，是劇中的一段重要高潮，但也十分挑戰現場演唱的功力。

該花絮影片一曝光後，引發許多網友紛紛留言「這首歌也太難唱了」、「太帥了」、「期待看到現場演出」、「兩人的頑童魂、音樂魂都跑出來了」、「世紀合體」。



老蕭搞笑彩排（圖/耳東劇團）

哈林透露，因為老蕭前期可以參與排練的時間比較少，所以他其實一直對這樣的狀況感到有點緊張，但都沒有特別跟製作團隊提出；直到現場跟老蕭對過戲、對過歌，發現老蕭就算是首度參與音樂劇的排練，狀態也十分好，才放下心中的大石。

老蕭在網路直播中坦言自己其實很緊張，「因為音樂劇的工作模式不同於演唱會，是需要跟所有人緊密相扣在一起的」，該如何在舞台上與其他演員、舞者交手，是他這次覺得最困難的一個部分。

老蕭提及，一開始在讀劇本的時候，就覺得這是一個非常深刻的故事，而且「每一位參與其中的演員都非常優秀，實際參與排練之後，我越來越愛這一齣劇了！」，更指出自己現在最希望的就是能「跟上大家的腳步」。

此次首度挑戰共同執導的台灣漫才團體達康.come表示，「在排練場的時候，可以感受到老蕭有很明顯的搞笑意圖」，令他們感到很訝異。因為不同於他們對老蕭「酷酷的、帥帥的、話不多」印象，更稱老蕭可能是「被音樂耽誤的喜劇演員」！

該音樂劇將於9月5號至8號於高雄衛武營登場，更多資訊請前往粉絲專頁查詢。