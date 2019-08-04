藝術銀行低價制度遭質疑　文化部：預計年底完成配套

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣知名策展人胡朝聖，日前批評由文化部經營的藝術銀行剝削台灣藝術家，引發熱議。對此，文化部也發出聲明表示，已要求執行單位國美館釐清，並將對制度進行檢討。

由文化部編列預算，營運的藝術銀行，主要由國美館成立專案小組執行專案，近日遭台灣策展人胡文勝猛攻，對於其以過低價格收購藝術作品，並且破壞市場行情牟利的制度，引發網友迴響。

策展人胡朝聖，同時也為忠泰建築文化藝術基金會董事，曾策劃過多檔國內外展覽，昨（3）日於個人臉書上，針對文化部的藝術銀行在議價制度上，是對藝術家生存的壓迫提出質疑。

胡朝聖指出，藝術銀行面對作品議價很多都是用五折作為底價收購，議價時要求藝術家自己將作品送至國美館現場，所以藝術家不但要自己出運費，還要出交通費，然後又用五折來議價，扣除相關成本，意思就是說基本上作品就是低於五折成交，最後成就藝術銀行再以藝術品租給民間或其他可能政府單位，然後再換取自己的利潤。

胡朝聖提及，藝術銀行是官方單位，用政府優勢的資源破壞藝術租賃市場及藝術品市場行情，一來靠低價成本獲得價值交換，二來去壓迫藝術家的市場行情以及根本性地，否定畫廊和經紀人等中介單位的價值。

胡朝聖透露，更慘的是，最後這些成交紀錄可能都會成為未來公家美術館收藏作品價格的參考依據，所以藝術銀行的成立從頭到尾就是來破壞藝術家行情、破壞整個市場結構的奇怪機構。

面對以上指控，文化部解釋，已責成國美館儘速釐清爭議，並針對藝術銀行制度及購藏機制進行檢討，召開諮詢會聆聽各界對於藝術銀行購入作品機制的意見，即時修正。

文化部表示，藝術銀行成立目的在於鼓勵創作，扶植台灣當代藝術家，透過藝術品的租賃流通與推廣機制，讓藝術進入公共空間、營造多樣的藝術欣賞環境，提升國民美學。因而，近年來不論是在公共空間或是駐外館舍，都可以看到透過藝術銀行制度推廣展出的台灣藝術家作品。惟藝術銀行啟動至今已有相當時日，確實需要重新盤整相關程序並檢討作法，方能相符於當今藝文發展生態。

文化部指出，各界關心的藝術銀行購入機制，與本部正在推動鬆綁政府採購的藝文採購制度密切相關。《文化基本法》已在今年6月公布施行，其中針對政府機關、公立學校及公營事業辦理文化藝術採購，已授權文化部訂定相關辦法，確保採購之履約條件及契約價金給予合理待遇，預計年底前完成配套辦法。