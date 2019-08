德州槍擊案數小時後　俄亥俄州也傳槍響釀9死16傷

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 美國當地時間3日上午德州傳出20人喪命的槍擊案之後,相隔不到24小時,俄亥俄州達頓市(Dayton)當地時間4日凌晨1點左右(台灣時間4日下午1時),也驚傳槍擊事件。

俄亥俄警方證實,這起槍擊案造成至少9死、16傷。槍手也已死亡。

據報導,槍擊事件發生在達頓市俄勒岡區東第五街區一間熱鬧的酒吧外面。

網路上流傳一段據稱為槍手行兇當時的現場畫面 (如下),畫面的背景聲音是有如鞭炮般的槍聲,並錄下了目擊者情緒激動不斷罵著「該死」(Fxxx)的聲音。

#BREAKING : Video captures heavy gunfire from an active shooter situation at a crowded bar in Dayton, Ohio. Multiple fatalities and injuries reported. pic.twitter.com/WdgtTUfg3C

以下這段畫面則可看到警車趕到現場後,拉起了黃色封鎖線。

#BREAKING video from the scene of a shooting that happened in the #Dayton, #Ohio Oregon district. pic.twitter.com/KZ8yG4EIIl