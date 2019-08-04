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德州槍擊案數小時後　俄亥俄州也傳槍響釀9死16傷

網路上流傳一段，據稱為俄亥俄州槍手行兇當時的畫面

By 宇妍, 台灣英文新聞
2019/08/04 16:29

俄亥俄槍擊案現場拉起封鎖線 (圖/SRB BREAKING NEWS 推特)

德州槍擊案至少造成20人死亡 (美聯社)

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 美國當地時間3日上午德州傳出20人喪命的槍擊案之後，相隔不到24小時，俄亥俄州達頓市（Dayton）當地時間4日凌晨1點左右(台灣時間4日下午1時)，也驚傳槍擊事件。

俄亥俄警方證實，這起槍擊案造成至少9死、16傷。槍手也已死亡。

據報導，槍擊事件發生在達頓市俄勒岡區東第五街區一間熱鬧的酒吧外面。

網路上流傳一段據稱為槍手行兇當時的現場畫面 (如下)，畫面的背景聲音是有如鞭炮般的槍聲，並錄下了目擊者情緒激動不斷罵著「該死」(Fxxx)的聲音。

以下這段畫面則可看到警車趕到現場後，拉起了黃色封鎖線。

在此之前德州艾爾帕索(El Paso)威名購物中心，3日上午10時39分左右才發生大規模槍擊案，造成20人死亡、26人受傷。

德州21歲槍手已遭逮捕，據悉他是專門以西班牙裔為攻擊目標。
槍擊
俄亥俄
Dayton
德州
El Paso

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