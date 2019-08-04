德州知名賣場槍擊20死　拘捕21歲槍手

（台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導）德州當局表示，昨（3）日發生在艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪（WalMart）賣場的槍擊案，已造成20死、26傷，目前已拘留一名21歲白人男性嫌犯。

中央社綜合媒體指出，路透社報導，許多捲入這起大規模槍擊案的民眾是採購返校用品的家長和小孩。艾爾帕索警官葛梅茲（Robert Gomez）告訴記者，當局已排除多名槍手犯案的可能性，並稱初步報告顯示，那名槍手持步槍行凶。

德州州長艾波特（Greg Abbott）說：「在一個人們應該悠閒購物的一天，卻變成德州史上最致命的日子」，並宣布死亡人數達20人。

艾爾帕索警局局長艾倫（Greg Allen）則表示，有26人受傷。路透社報導，德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）表示，槍手是一名21歲白人男子，來自德州艾倫（Allen），距離艾爾帕索以東約1000多公里。執法官員告訴美聯社，槍手是21歲白人男子庫魯休斯。

對於有媒體報喪生人數介在15到20人之間，派克斯頓回答說，數字「可能正確無誤」。

醫院發言人表示，艾爾帕索大學醫學中心（University Medical Center of El Paso）收治13名受害人，傷勢從傷重不治到僅受輕傷都有，部分傷者不治，無法披露有多少人死亡。其中，兩名傷者是小孩，已轉送艾爾帕索兒童醫院救治。

引述執法消息來源，艾爾帕索電視台KTSM在網站上傳兩張據說是監視器捕捉到的2張凶嫌進入賣場的照片，可見一名年輕帶著眼鏡的白人男子，身穿米白色長褲和暗色Ｔ恤，兩耳戴著可能是耳機，也可能是護耳器。

美國總統川普發推文表示，來自艾爾帕索的報導「非常糟糕，許多人喪命」。推文表示，「已與（德州）州長通話，保證聯邦政府會全力支援。」



案發後德警說明（影片來源：Associated Press Youtube）