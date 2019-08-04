香港旺角遊行後激戰再起　黃大仙居民意外受波及

（台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導）香港旺角再遊行已於清場，但激烈戰場意外出現在黃大仙。昨（3）晚警方在黃大仙地鐵站拘捕示威者引發居民不滿，最終演變成對峙衝突，港警對身穿便服的居民施放催淚彈與胡椒噴霧，驅散群眾。

中央社綜合港媒報導，昨晚有多名示威者在黃大仙警署外集結抗議，並在警署外牆上塗鴉、拆除監視器後離去。

昨晚11時許，近10名防暴警察進入地鐵黃大仙站追捕，包圍2名身穿黑衣的男子，要求搜身並拿掉口罩；另有6名配備槍械的防暴警察在地鐵黃大仙站外，將1名男子制伏在地。

警方一度在地鐵站築起人牆，不准記者接近拍攝，而追捕行動也引起附近居民不滿，數百名民眾聚集在黃大仙巴士總站外與警方對峙。從現場直播畫面看，這些民眾並非清一色身著黑衣，身上只穿居家服裝，也沒有任何裝備，甚至有人只穿著拖鞋，幾乎都是附近的居民。

民眾不斷高喊「黃大仙不歡迎你們」、「收隊」等口號；警方則警告不准「非法集會」，更一度高舉紅旗，要求示威者勿再衝擊，否則將使用武力。

至昨晚11時30分左右，防暴警察回到警車準備離開，但群眾包圍警車，要求警方「放人」。隨後，警方下車驅散群眾，並施放胡椒噴霧，期間有人向警方噴射滅火器反擊。

今（4）天凌晨0時5分，警方再舉起黑旗，對毫無任何防護的居民，施放催淚彈，驅散現場民眾。



（影片來源：Stand News 立場新聞臉書）