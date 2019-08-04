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中國自由行限令後　來台團客年底恐「歸零」　

中國許多省分同步推出此政策，顯為中央之意，但目前尚無直接證據

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2019/08/04 09:22
中國限縮來台自由行，團客也跟「禁」（示意圖/pexels）

中國限縮來台自由行，團客也跟「禁」（示意圖/pexels）

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）中國限制頒發赴台自由行簽證，目前更至少有8個城市團客遭縮減，甚至年底將出現「團客歸零」狀況。

自由報導，中國官方上月底頒發禁令，本月一日起暫停中國47個城市民眾赴台自由行，旅行業者證實，自由行之後團客也將限縮，從各方資訊得知目前至少有8個省市團客遭縮減，甚至未來將「團客歸零」。

中華民國旅行業商業同業公會全聯會理事長蕭博仁指出，從中國各地組團社得到消息，目前至少有北京、上海、天津、廣東、浙江、四川、寧夏、江西等八個省市將縮減團客人數。這麼多省分同步推出此政策，顯然是中央授意，但沒有直接證據。

中國禁止自由行後，觀光業者預計11月來台自由行的中客將歸零。限縮團客部分，蕭博仁表示，目前看來各省執行時間不一，限縮數量也不一，可能九月以後陸續影響。對於傳言各省將每月來台團客數目從一到二千名砍到五百名，旅遊業者認為目前都屬臆測，還需蒐集更多資料。

台灣觀光局也表示，與中國有關單位查證，都沒有獲得正式回覆。台北市長柯文近日直指中國的行為「不智」，他已要求相關局處評估對北市衝擊多大，規劃應變對策。

相關官員分析，中客愛來台自由行，曾一度接近來台的中客七成，今年上半年自由行逐漸下降，在中國關閉自由行前，降到約五成。這次同時縮減自由行與團客來台，欲影響明年總統大選的意圖昭然若揭。
中國
自由行
團客

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