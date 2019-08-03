台商回流投資破5000億　蘇貞昌：提前達標

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）經濟部昨（2）日昨日召開台商回台投資聯審會，通過四家電子科技公司的申請案，也使得今年台商回流總投資金額達新台幣5,047億元，行政院長蘇貞昌今（3）日透過臉書表示，「政府會繼續顧好經濟，請大家對台灣更有自信。」

蘇貞昌今日表示，原本整年要達成的目標，八月就成功達標，目前台商回流總投資金額已達到新台幣5,047億元，並創造4萬3,900個就業機會，下半年將全力拼落實，讓新的廠房、產線及就業機會等，帶動下半年的經濟發展和產業升級。

總統蔡英文今日出席活動時也表示，台商回台方案今年開始實施，現在才8月初，政府已兩度突破年度目標。接下來，面對國際經貿的變局，美中貿易戰的新發展，政府團隊下一個階段的任務就是繼續衝投資，全力拚落實。

根據經濟部，昨日召開的聯審會通過台灣晶技、全一電子、翔名科技、兆利科技四家企業的申請案，投資金額超過新台幣74億元，將帶來超過460個本國就業機會。

經濟部表示，貿易戰造成全球產業鏈大洗牌，指標台商相繼提高在台生產量能帶動磁吸效應，短短7個多月已有102家廠商班師回台投資，後續還有近50家公司排隊待審中，顯見貿易戰轉單效應持續反映在台灣的投資動能中。