台南貴人散步首波樂團名單　推出優惠高鐵套票

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）將於初秋登場的貴人散步音樂節，邀請超過50組國內外樂團共襄盛舉，近日已公布首波表演名單，包含已於去年在全美戲院上演丟水果戲碼的拉脫維亞樂團ELIZABETE BALCUS、荷蘭的The Homesick、泰國的Two Pills After Meal、德國的BAHR等，將於 11月8日至10日台南演出。

2019貴人散步音樂節已邁入第三年，邀請超過50組國內外樂團現場演出，以及舉辦8場國際音樂會議，廣邀全世界的知名音樂廠牌、音樂節選團人、巡演經紀人及媒體來台認識台灣的創作音樂，成功將台灣樂團推向國際。

今年隨著規模再擴大、場地升級，嚴選台南在地空間作為演出場館，並改進去年場館間距離稍遠的問題，讓散步路線更悠閒，首波名單也已於近日釋出，並有樂迷直呼「新穎！買三日聯票超划算！」

主辦單位表示，今年有近600個樂團報名參加音樂節，貴人與其他音樂節不同的地方，便是貴人團隊獨特的選團品味，比起樂團知名度，貴人更重視樂團「潛力」，舉辦至今已媒合超過40組樂團與唱片公司、音樂節、巡演經紀合作，像是台灣樂團漂流出口、The Fur.等都被成功跨出海外。

第一波樂團公布驚見去年在全美戲院上演丟水果戲碼的水果格格，來自拉脫維亞的ELIZABETE BALCUS再度站上貴人舞台！還有近期備受矚目，憑三首歌曲就創下YouTube 90萬次點閱的饒舌新女聲陳嫺靜。

此外，演出名單還有，LINION、緩緩、YELLOW、唐貓、知更、愛是唯一、荷蘭的The Homesick、泰國Two Pills After Meal、德國BAHR、荷爾蒙少年等共25組藝人。

台南市政府觀光旅遊局更是推出「樂迷住宿早鳥優惠」廣邀台南旅宿業者推出住宿優惠，提供樂迷更多元的住宿需求，從背包客房、百年老屋到市區星級旅店皆可享住宿優惠；除住宿優惠外，貴人散步今年首度與台灣高鐵合作，推出「高鐵套票」，祭出票券7折＋交通票券約8折優惠，最高可省新台幣1280元。

該活動將於11月8日至10日登場，台南市觀旅局更同步推出期間限定「福爾摩莎串門子」活動，開放多間特色老屋免費參觀，更多詳情請前往官網及臉書查詢。