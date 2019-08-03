KLOOK擴大在台灣招募人才　目標成為最大的華語圈線上旅遊客服

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港成立的線上旅遊服務公司KLOOK（客路）宣布在台擴大招募人才，一口氣開出200名職缺，包含客服、商務開發及行銷等，目標是在2020上半年達成在台員工400人。

這一波招聘當中，以客服的職缺最多。KLOOK台灣市場行銷總監林耀民在接受台灣網路媒體《數位時代》採訪時表示，看中台灣處於地理樞紐的優勢，加上語言能力或客服人才充足、優秀，將在台灣廣招人才，打造「華語圈最大的線上客服中心」。

林耀民也透露，這次的200人職缺大開放只是KLOOK在台布局的「首部曲」，將來還有二、三部曲，但目前KLOOK仍未公開細節，只稱將在不久後陸續公布這些好消息。

KLOOK當前的市場大宗為東南亞地區及華語圈，然而KLOOL客服不只要解決亞太地區消費者的各種疑難雜症，也需要面對來自全球各地的旅行者。不過，雖然這將是新進人員的一大考驗，卻也能讓台灣人才接軌國際客服的模式及水準。

成立於2014年，KLOOK於今年4月獲得軟體銀行（Softbank）願景基金挹注2.25億美元（約70.8億新台幣）的D+輪融資，開始加碼投資、拓展國際業務，其中在亞洲區布局的重點便是台灣和日本。

目前KLOOK官網以及APP的總訪問人次已破3,000萬次支援9種語言、41種貨幣，業務範圍遍及全球300個以上的旅遊目的地，並已在全球布局20間辦公室，成長動能相當可觀。

在台灣的大規模徵聘薪資上也不吝嗇，到職第一年就直接享有10天年假。林耀民表示，KLOOK「是科技公司，只是剛好在做旅遊產業，」自然必須給出科技公司應有的水準。