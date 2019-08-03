恐懼伊波拉疫情　盧安達短暫關閉邊境　菜價馬上飆漲

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）根據英國《衛報》報導，因應剛果民主共和國出現伊波拉病案，盧安達於週四（1）短暫關閉與剛果民主共和國的邊境，引起兩國民眾恐慌。

剛果民主共和國在週三（31），於其邊境城市戈馬（Goma）傳出一起伊波拉病毒致死個案。消息一擴散出來，鄰近的盧安達城市吉塞尼（Gisenyi）隨即關閉兩城市間的關口。

盧安達外交部長Olivier Nduhungirehe表示，該關口每日有上以百計的人口進出，是盧安達向鄰國進口糧食的重要通道，吉塞尼及戈馬兩邊民眾也經常因工作來回跨境。關口一關閉，兩地民眾馬上陷入恐慌，蔬果價格大幅飆漲。

盧安達衛生部長Diane Gashumba則解釋，關口是因為健康檢查需要時間，而被迫採取緊急措施關閉，但最終仍會開放，並重申盧安達境內仍未有感染伊波拉的個案，呼籲經常跨境民眾務必小心。

WHO（世界衛生組織）呼籲兩國盡早重新開放邊境，並指出透過封鎖邊境或禁止一切商業、旅遊活動的防疫措施，是毫無科學根據，且不被WTO所鼓勵的。國際紅十字會組織也表示，封鎖邊境並無法真的阻擋人口流動，只會變相鼓勵更多人循非法途徑跨越國境、隱瞞到過疫區、或甚至出現病狀而隱匿不報，反而加劇控制疫情的困難度。