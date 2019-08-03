婉拒接一邊一國黨魁　游錫堃挺蔡英文連任

（台灣應為新聞／政治組 綜合報導）前總統陳水扁籌組的「一邊一國行動黨」將在18日舉行創黨大會，日前傳出黨魁人選鎖定前行政院長游錫堃，對此，游錫堃已婉拒，並表示將繼續效忠民主進步黨，也會支持總統蔡英文競選連任。

對於一邊一國行動黨邀請出任黨主席一事，游錫堃今（3）日出席活動接受採訪時證實確有此事，「中間有幾度接洽」，不過游錫堃表示，「我對民進黨感情很深，愛到深處無怨尤」，他感謝獨派團體的好意及看重，但他不會離開由他參與創辦的民進黨，也會支持蔡總統競選連任，「作為民進黨員，這是我的義務，也是我的責任。」

游錫堃也表示，不認為一邊一國行動黨的創立象徵綠營分裂，比較像是「分競合擊」，他相信新的政黨還是願意為台灣主體性努力，讓台灣邁向正常國家。對於一邊一國行動黨的未來走向，他則認為，應是希望在國會有代表，但「應該不會推總統候選人。」

蔡總統及游錫堃今日共同出席「崇越論文大賞暨第4屆崇越行銷大賞頒獎典禮」，由於游錫堃為該活動主辦單位台灣管理學會的創會理事長，蔡總統親自出席並致詞，也被認為力挺意味濃厚。

蔡總統致詞時提及，今年崇越論文大賞邁入第12屆，是台灣目前規模最大的碩博士論文競賽，政府除了鼓勵學生和教授進行研究跟創新，也期盼加強產學界的連結，提升台灣的產業競爭力。

蔡總統也特別感謝游錫堃，一手創立台灣管理學會，對管理界的經驗傳承和人才培育，付出了很多心血，「許多政治人物只會高調論述，但是游前院長非常重視執行面，扎扎實實推動產學界交流及發展。」

隨後接受採訪時，蔡總統則表示，游錫堃是民進黨創黨黨員，也是備受敬重的資深前輩，「尤其在此時此刻，我們更需要他的學識經驗、他的從政經歷，還有他面對挑戰的務實精神，我們非常希望他跟我們一起共同面對台灣現在的挑戰。」