香港公務員發起集會　逾四萬人參與

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）昨日（2）下班時間開始，有超過四萬港人聚集中環遮打花園，響應香港公務員所發起的「公僕仝人，與民同行」（仝人即「同仁」異體字）集會，呼籲政府撤回《逃犯條例》並開啟獨立調查委員會。集會於晚間9時許和平散會。

發起方指出，參與集會的公務員人數眾多，有來自包括（但不限於）教育局、勞工及福利局、商務及經濟發展局、民政事務局、政制及內地事務局、保安局和公務員事務局等部門。

主要發起人顏武周向《立場新聞》說明，公務員經常「被標籤做離地（不食人間煙火）、沉默的一群」，因為不論社會風風雨雨，公務員仍然受到工作上的保障。加上公務員屬於體制的一部分，且政府已經發出嚴正聲明，仍有如此多公務員願意站出來，顏先生表示實在是不容易，可見得香港人團結、勇敢的一面。

「你可以搣得走（剝奪）我公務員的身份，搣不走我香港人的身份；我們的前途可以犧牲，香港人的前途不可以犧牲。」顏先生希望公務員同仁，能繼續本著良知、與民同行，因為「在脫下職員證及制服後，我們都是香港人。」

面對現任公務員事務局局長羅智光，在對公務員全體所發的email中稱「公務員應該保持政治中立，不應參與政治集會」的說法，顏先生批評羅智光對「政治中立」的理解近於「家臣」概念，誤以為是「要對行政官絕對忠誠」。另外，早前有員佐級警員以公開信「嚴厲譴責」、甚至要求政務司司長下台時，卻又不提政治中立，難道不是赤裸裸的「雙重標準」嗎？

前公務員事務局局長王永平也出來解釋，當年他在位時寫入「政治中立」的守則，是要求公務員在執行職務時，要「向體制忠誠，向制度忠誠，向核心價值整個社會忠誠，向我們市民忠誠。」