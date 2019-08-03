經濟部特急件查時代力量全體立委　徐永明：應釐清避免成為「政治醜聞」

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）昨(2)日中國國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，經濟部秘書室於本(8)月1日用「特急件」方式傳真發函所屬各單位，應於本(8)月2日回報所有時代力量立法委員向經濟部申請補（捐）助、委辦案情況。所應回報的時代力量立法委員有徐永明、洪慈庸、高潞．以用、黃國昌、及宣布退黨的林昶佐等五委員。

此前，時代力量立委高潞．以用的國會助理，因涉嫌非法取得400萬元的綠能補助款，遭時代力量開鍘。

對此，時代力量立法院黨團總召徐永明表示，經濟部要求清查的期間自2016年2月至今(2019)年7月間，幾乎涵蓋整個立委任期，並且只針對時代力量黨團成員的相關資料進行蒐集。徐永明認為這麼有針對性的政治動作不可理解，並提出3點質疑：「為何要用特急件？」「蒐集在野黨資料有什麼用處？」「是誰下令要蒐集資料？」

徐永明舉行記者會表示，要求行政部門以同一標準、全面清查各黨團。徐永明認為現在所有資料都已經彙整在經濟部長辦公室，他呼籲經濟部把調查結果公告在網站上，讓民眾檢視。

徐永明進一步強調，政府運用行政資源來蒐集在野黨立委的資料，是行政部門的「政治醜聞」。他並質疑蒐集資料的事，只有經濟部在做嗎？勞動部是否也在蒐集時力黨團成員資料，若有的話請公布資料讓人民檢視，且應以同一標準，全面清查全院所有立委。

此一針對在野黨時代力量全體國會議員的情資蒐查動作，讓人質疑是因時代力量立委黃國昌踢爆蔡英文總統專機私菸案後，民進黨準備報復的前哨戰。