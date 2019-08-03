「集保e存摺」功能再提升 還可月月抽萬元購物金

集保結算所於2018年11月推出「集保e存摺」App 2.0全新改版，上線至今開通數超過70萬戶，廣受投資人好評。為提供投資人更完善的服務，集保結算所積極參酌各方意見與用戶使用心得，並於2019年7月11日推出新功能。

現在投資人只要登入最新版本「集保e存摺」APP不僅能體驗全新功能，還有機會獲得購物金1萬元禮券！

本次新增功能，共有權益卡片、基金公告訊息推播服務及投資試算小工具等三項功能。首先是「權益卡片」部分，提示投資人在證券市場尚有其他近一年有異動的集保帳戶，且未從紙本集保存摺轉換者，提供證券商聯絡電話供投資人洽詢，轉換後可更全面掌握資產。

其次為利投資人隨時掌握基金重大訊息，提供境內基金投資人持有部位的「基金公告訊息推播服務」，保護權益絕不漏接。最後，原有提供境內基金市場訊息的「找基金」功能中，新增了「投資試算」小工具讓投資人可以按照自己的投資計畫，選擇單筆申購或定期定額投資方式，進行特定基金在設定期間內的投資報酬率，作為投資基金決策之參考。

為鼓勵投資人踴躍安裝「集保e存摺」App，並增進對基金功能的了解，集保結算所特別推出「登入抽萬元禮券，找基金雙倍抽」活動，於2019年8月1日至2019年12月31日止，每月抽出50名1萬元禮券得主。投資人只要每月登入集保e存摺，即可獲一次抽獎機會，若點選「找基金」功能，加碼再抽一次，中獎機率加倍，歡迎舊雨新知前來體驗全新的服務。

詳細活動辦法，請上集保結算所官網查詢