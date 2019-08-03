《巫頂看世界》首度戶外演出！就在2019新北市兒童藝術節未來怪獸島

暑假最大的放電場2019新北市兒童藝術節「未來怪獸島｣今(2)日正式開園！連續10天，將在新北市市民廣場帶來不間斷的精彩節目。今開幕秀是由紙風車劇團帶來首次在戶外演出的《巫頂看世界》，精彩的演出逗的臺下觀眾目不轉睛。

新北市長侯友宜表示，新北市兒童藝術節每年都給大小朋友帶來許多豐富多元又有趣的藝術體驗及演出，我們邀請了國內外15件裝置藝術作品，還有視覺裝置藝術表演，來自於西班牙的巨型人偶Big Dancers，會與我們台灣的電音三太子共同演出。市府大廳還有我們新北市的博物館導入科技推出多項多媒體藝術設施…等希望可以拉近孩子和藝術的距離，由內而外潛移默化孩子們的美感養成，激發孩子們透過想像與創意。

新北市政府文化局表示，今年兒童藝術節以「未來怪獸島」為題，市民廣場化身為一座充滿怪獸的童趣樂園，有怪獸裝置藝術、來自西班牙藝術裝置-Big Dancers首次來台！結合在地表演團隊Luxy Boyz &三太子尬舞，還有日本Gear theatre帶來創新啞劇、風神寶寶兒童劇團、「YOYO哥哥姐姐」帶來全臺首創兒童電音趴、FOCA福爾摩沙馬戲團等，輪番演出。活動現場更是打造出一個個太空站，營造出未來城市空間讓小朋友玩耍、學習的空間，小朋友可以在這體驗不同互動遊戲，市府1樓大廳規劃科技藝術體驗區，包括「魔幻考古沙坑」，在大廳打造一座巨型室內沙坑，營造奇觀，小朋友可以感受現實與虛擬結合的藝術科技體驗。

兒童藝術節重頭戲「歡樂變裝大遊行」將於4日下午4點歡樂登場，將環行市府大樓及市民廣場一圈，有超過25組表演陣列，更廣邀市民朋友變裝參與，今年將特別編隊為市民怪獸組，成為陣列的一環，跟著所有表演者一起昂首闊步。

此外，為讓親子有更多暑期歡樂的回憶，讓新北市成為兒童的放電場，文化局更在兒童藝術節之後，串聯新北市15處藝文場館，加碼推出「藝術大富翁」活動，即日起至8月底，邀請爸爸媽媽帶著孩子到處逛博物館、玩遊戲、抽日本東京來回機票等大獎！而兒童藝術節活動期間，每日現場還有來園禮，更多的活動訊息可上「2019新北市兒童藝術節」活動官網查詢。