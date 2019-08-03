中華電信「玉山北峰」行動通信共構基地臺正式啟用

為強化玉山國家公園山域與登山路線行動通訊涵蓋品質，發揮急難救援效能，提升登山遊客及保育巡查人員安全，中華電信積極配合國家通訊傳播委員會(以下簡稱NCC)政策，於玉山北峰建設行動通信共構基地臺。

今(2)日中華電信謝繼茂董事長出席由NCC陳耀祥代理主任委員主持的東北亞最高-玉山北峰基地台啟用典禮，同時與NCC多位委員、內政部營建署玉山國家公園管理處處長、農委會林務局嘉義林區管理處處長、國立臺灣大學實驗林管理處處長、交通部中央氣象局及其他電信同業代表等，在玉山國家公園塔塔加遊客中心共同見證。

本工程案包含玉山北峰及信義監工站兩座基地台系統，自101年3月22日起配合NCC開始籌劃，因玉山北峰沒有電力及光纖，需自建太陽能電力系統及微波傳輸系統，為當中最艱鉅的挑戰，歷時7年多的努力終於竣工。

中華電信謝繼茂董事長表示：「感謝許多政府單位的鼎力支持，提供土地承租、進行環評、地質查勘及水保等各項作業，中華電信與其他電信業者協同合作，投入4千多萬元，動員逾2,000人次工程人員，以人力搬運方式，背扛逾20噸太陽能板等相關設備至玉山北峰，方能完成壯舉，充份展現中華電信落實企業社會責任的投入與用心。」

玉山北峰基地台啟用後可提升玉山登頂沿線，包括登山口、主峰、北峰等重要據點的信號涵蓋，並改善玉山群峰、八通關古道及排雲山莊等5處避難所的通訊品質，不僅提供急難救助時迫切需要的手機定位與緊急聯絡，更可在第一時間收到災防告警細胞廣播訊息(CBS)及提供「112」緊急電話服務。

此外，中華電信和玉山國家公園管理處針對玉山登頂路線及重要據點，預計設置行動通訊服務告示牌共250處。

中華電信行通分公司陳明仕總經理表示：「日前中華電信亦攜手林務局針對全台149條熱門登山步道，完成手機可通信點告示共850處，滿足山友手機通訊與急難救助的需求，展現中華電信積極投入網路建設不遺餘力，致力提升山區行動通訊品質。」

未來玉山北峰基地台將面臨天候多變與地形險峻的維運挑戰，中華電信將秉持永遠走在最前面的精神，持續加強維運，保障山友們的安全，實踐企業社會責任！