美國務卿「調停」日韓嗎？韓國說有　日本說沒有

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）週五（2）於曼谷與日韓兩國外長進行會談，企圖化解美國在亞太地區最重要的兩個盟友間不斷惡化的關係。

就在同一日上午，日本內閣會議決定將韓國剔除日本的「貿易白名單」，韓國也不甘示弱，下午緊急內閣會議後也將日本也剔除韓國的「貿易白名單」，並繼續表示會考慮以八月停止續簽雙邊軍事情報協定（GSOMIA）作回擊。兩國關係來到外交正常化後的最低點。

蓬佩奧於東協區域論壇上，拉日本外交大臣河野太郎及韓國外交部長康京和，進行三方對話並合影，然而合影後氣氛仍舊尷尬，兩國外長甚至未禮貌性握手。

根據《路透社》報導，華府正力促日韓兩國簽署「中止協議」（standstill agreement），以取得時間讓兩國能夠對話、解決問題。不過，日本內閣官房長官菅義偉在前日（31）表示，雖然知道有媒體報導「中止協議」的事情，但實際上未有該事實。

蓬佩奧則表示日韓兩國都是美國重要的夥伴，且在北韓問題上與美國密切合作，並表示能協助兩國達成共識對美國當然是重要的。韓媒《聯合新聞社》也報導指華府已經表明其協助兩國化解紛爭的意願，只差沒大聲說要當「調停者」而已。不過，日媒《產經新聞》卻引述華府官員，稱美國不會調停日韓，「美國插手了也不會有好結果，這是首爾和東京間自己的問題。」

三方對話後，康部長向媒體表示，蓬佩奧在對話中表示願意「擔任」調停的角色（play a role）。然而，河野大臣卻稱，蓬佩奧僅是「鼓勵」（encourage）兩國達成共識，並未自薦做調停者，並表示蓬佩奧告訴日韓「要自己解決（日韓之間的）問題」。

然而，不論美國是否有意介入調停，日韓政府皆態度強硬，並稱當下問題是對方所挑起，兩國關係一時之間恐怕是無法修復。