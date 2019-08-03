女力引爆紐約音樂節「台灣之夜」　萬芳獻唱經典名曲

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）年度音樂盛會紐約夏日音樂祭中的「台灣之夜」女力破表！今年邀請到流行音樂天后萬芳、復古女伶9m88、原民歌手阿爆、搖滾樂團Tizzy Bac，萬芳更將帶來經典名曲新不了情，透過音樂促進台美交流，該活動將於今（3）日登場。

中央公園夏日音樂舞台為紐約市夏季規模最大的免費音樂節，開辦至今已將近三十年，其中，「台灣之夜」(Taiwanese Waves) 已邁入第四年，曾有許多知名台灣歌手登台演出，如安溥、旺福、滅火器、落日飛車等，台灣成為亞洲第一個取得官方邀請登上夏日舞台的代表，今年更首次加入中華文化總會的大力協助。

今年主題為「女力爆發」，精彩陣容包括屢獲金曲獎肯定，將排灣母語歌曲與靈魂樂巧妙結合，唱出獨特幽默感的阿爆（阿仍仍）；硬酷卻柔美的牢騷系樂團Tizzy Bac；自在把玩當代及復古、東方與西方元素的9m88；以及早期作品溫婉高亢、扣人心弦，近年則展現人文關懷和創作才華的萬芳，要以台灣女聲的溫柔力量攻克紐約。

策展人嚴敏表示，越來越多人響應台灣之夜活動，今年的節目陣容反應台灣在兩性平權的持續進步與努力，特別的是，台灣今年通過同婚專法，也希望在推廣音樂之餘，與大家分享台灣多元自由的文化。

萬芳表示，大家應該很期待聽到新不了情，所以她會帶來這首歌，並希望能聽到現場大合唱。