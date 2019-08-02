美對中國再加徵10%關稅　我經濟部：手機筆電受直接衝擊

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國總統川普宣布再對中國剩餘3000億美元商品加徵10%關稅，消息一出，亞股全部倒地，台股2日收盤大跌182.71點，失守10600點大關。新台幣盤中也重貶2.11角，股匯雙殺。

中央社引述法人表示，此舉打翻第3季旺季效應，須審慎觀察美中互動和談判進程。

經濟部初步評估，手機及筆電代工品牌業者及相關供應鏈，將受直接衝擊，機械業則可能受中國經濟滑落影響，訂單減少。

美中貿易因為最新一輪談判未果，美國總統川普1日透過推特宣布，9月1日起將對剩餘3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅。

經濟部今(2)日發布新聞稿表示，依先前美國舉辦公聽會公布清單，這次加徵關稅產品可能包括手機、平板、筆電等資通訊科技產品、鋼鐵及其製品、機械、螺絲螺帽、農牧礦，以及玩具、鞋類、成衣等民生消費品。

經濟部指出，由於電子產品及民生消費品多與跨國供應鏈緊密連結，對在中國台商的營運出口，及台灣「中間財」（intermediate goods）輸往中國皆造成影響，並將加速全球供應鏈重新調整。

經濟部初步評估，手機及筆電代工品牌業者及相關供應鏈將受直接衝擊；機械業則因中國經濟滑落風險增加，企業投資減緩致訂單減少。紡織產業則因在中國的台商大部份已全球佈局，訂單已轉移到其他國家。

經濟部表示，多數產業都已展開因應措施，後續會視美中貿易談判進展及美方正式採取加稅行動後，進一步評估可能影響。

經濟部並指出，今年上半年，台灣對全球出口衰退3.4%，其中對中國出口衰退9.1%，但對美國出口成長17.4%，特別是資通訊產品成長最多，顯示台灣企業已展開因應布局。