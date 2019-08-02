私菸案究責　總統府稱：秘書長不在特勤指揮系統

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統府今天(2)日就私菸案後續發展表示，特勤系統有其專業性，並有特勤條例的規範，總統府秘書長不在特勤中心的指揮體系。這一點，相信歷任政府的總統府正副秘書長，都應該很清楚。

私菸案後續處理，國安局今首度由局長邱國正召開記者會，他保證全案未釐清之前調查不會終止，究責層級也沒有上限，「我會下重手」，相關主管、人員起碼記過以上。

中央社報導，國安局記者會後，總統府就國安局0722涉嫌利用元首出訪違法私菸案記者會，補充三點說明。

總統府表示，總統府秘書長陳菊與邱國正兩次會晤討論本案，第一次為邱國正上任第一天，另一次則是日前向總統面報調查進度。陳菊與邱國正都有共同決心，解決過去多頭馬車所造成的漏洞。

第二，總統府表示，國安局特勤中心、總統府侍衛室，及總統警衛室長年累積的管理權界定不清問題，既然發生這次利用元首出訪涉嫌違法私菸案，總統府與國安局面對問題、解決問題，爾後回歸特勤條例宗旨，由國安局負責安全勤務的督導與輔導，總統府則依組織法辦理有關人事預算等一般行政庶務。

第三，針對中國國民黨立法院黨團要求陳菊應為私菸案負起政治責任下台，總統府表示，特勤系統有其專業性，並有特勤條例的規範。總統府秘書長不在特勤中心的指揮體系之中。這一點，相信歷任政府的總統府正副秘書長，都應該很清楚。

對於總統府今天補充的說法，有媒體認為似乎是為了替秘書長陳菊護航 (如下圖)

圖/翻攝新頭殼新聞網

事實上工商時報昨(1)日報導，國安特勤私菸案延燒多日，國民黨砲轟總統府秘書長陳菊，作為最高幕僚長應負起政治責任下台，對此，蔡英文總統曾表示，這個案子「我們從頭到尾採取的態度就是不迴避也不護短，一定會偵辦到底釐清責任。」