台北五大人文場域引星馬遊客駐足 體驗美食與特殊文創特色

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為搶攻星馬旅遊市場，臺北市政府觀光傳播局於8月2日至4日參加「2019新加坡NATAS 秋季旅展」以五大城市人文生活場域行銷臺北，7月31日舉辦展前推介會，活動現場融入臺北文創產業市集特色，並串連萬華艋舺、大稻埕、城北廊帶、 城南臺大及北投等「臺北五大城市人文生活場域」。

星馬藝人黃明志及文慧如以臺北觀光大使身分出席，倆人熱情號召星馬民眾來臺北感受城市之旅的魅力，一起探索「你所未見的臺北」。

本次的推介會，透過臺北市的特色市集，來串聯五大人文生活場域，從萬華艋舺、大稻埕、城北廊帶、城南臺大到北投，每一個人文生活場域都展現出獨特的城市風貌，旅客可以「一日遊」的方式，分天次造訪五大場域，創造有別於以往的旅遊新體驗。

曾經在臺北就讀大學的黃明志，以「台北-我的家」為題，拼接出一幅他求學時在台北的家，並陳述了他在臺北生活的點滴，因為非常喜歡臺北。

而藝人的歌手文慧如，因為工作的需要也住台北，她認為一個離鄉背井的女孩子，能住在夜市旁邊，也是一種幸福、是一種依賴，所以文慧如的拼貼創作主題是「台北夜市小吃--珍珠奶茶配雞排」。

台北市觀傳局局長劉奕霆表示，兩位觀光大使，以臺北永樂市場的布料，各自拼貼出自己對臺北的感情，也歡迎星馬旅客能和他們二位一樣，常到臺北來旅遊，一起寫下自己與臺北的城市故事。