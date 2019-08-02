日本將韓國自貿易白名單上除名　恐遭韓國回擊

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）根據日媒《產經新聞》報導，日本內閣於今早（2）會議中，通過將韓國自「貿易白名單」（ホワイト国）除名的決定，將於下週三（7）正式公布並於本月28日正式生效。

儘管日本政府一再宣稱這些措舉與徵用工判決無關，日韓媒體及輿論一致認為，這項決定是繼7月4日，日本對三樣半導體及螢幕生產所需的化學原料，實施出口管制後，第二起針對韓國最高法院徵用工賠償判決的報復行動。

在「貿易白名單」的國家可享有最低出口限制的禮遇，對於進口可作為軍用的戰略性原料、元件，可享有三年期限多次有效的「概括許可」。否則，只能針對每份出口契約個別申請六個月期限的「單獨許可」。

根據韓媒《聯合新聞》報導，韓國被剔除後，估計將有1,120項出口貨物將受到影響。審理原料出口許可申請的時間，將可能導致韓國生產線出現3至6個月的延宕。

根據《朝日新聞》報導，韓國在昨日（1）便已經警告日本，若日本執意將韓國剔除白名單，韓國也會重新審視與日本的雙邊軍事情報協定，作為反擊手段。南韓總統文在寅今日下午召開緊急內閣會議，會前對記者們表示，日本的做法「否決外交上的努力，是致使事態繼續惡化的無謀的決定。」

另外，文在寅再度批判日本的作為是對韓國最高法院判決的「經濟報復」，並說該判決是基於普世價值、三權分立以及國際法原則而形成，韓國不會向日本妥協，並稱「我們也有對應的方法，一定會讓日本也嚐到苦頭。」

目前，除韓國外，有26個國家在日本的白名單上，包含美國、澳洲、紐西蘭以及大多數NATO國家。