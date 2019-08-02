9旬老翁彎腰竟骨折　醫呼籲及早儲蓄「骨本」要多吃這個

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）96歲的周老先生，身體健康硬朗，每週會固定上健身房重訓健身。某一天彎腰準備坐下時，背部喀一聲後，劇痛突然貫穿背部，整個人都無法站直，就醫檢查發現是骨質疏鬆導致的脊椎壓迫性骨折。經醫師評估診斷，周老先生接受可擴張椎體強化支撐系統（EVA）微創手術，術後一天內就能下床步行復健，現在已順利重返健身房，重拾平日熱愛的運動。

收治周老先生的台北中山醫院骨科主治醫師陳文哲教授表示，骨質疏鬆症常見於老年人或停經後的婦女，當骨頭骨質減少，脊柱相對脆弱時，就容易因搬重物、跌倒，甚至咳嗽而發生脊椎骨折。

傳統保守治療會採臥床休息、止痛藥物或穿著背架等方式，若保守治療無效，最終會選擇以手術治療；而近年外科手術將骨水泥灌入支撐，雖可強化脊椎，但仍無法有效恢復椎體高度、矯正駝背，且有骨水泥滲漏、椎體塌陷的風險。

陳文哲醫師指出，有鑒以往外科手術不足之處，國內有醫院引進「可擴張椎體強化支撐系統」（EVA）微創手術作為治療新選擇，採用可擴張且具支撐骨骼結構強度的醫療級鈦金屬器材，搭配專利工具，將植入物於椎體內作360度擴張球狀呈現，使骨水泥能順利注入椎體，均勻填滿避免不當的外溢，讓壓迫性骨折恢復原本的高度、矯正駝背。

陳文哲醫師說明，人體骨骼的骨質約於20至30歲間達到最高峰，之後就會隨著年齡增長減少流失，使骨骼形成許多孔隙、中空，罹患骨質疏鬆的機率也隨之增加。因此，提醒民眾應及早儲蓄「骨本」，平日除了維持良好作息，飲食多攝取高鈣、蛋白質、維生素D3等，也可多培養從事荷重運動的習慣，如：健走、慢跑、登山、舞蹈等，都有助於增加骨密度、強健肌肉，改善身體的協調與平衡，遠離骨質疏鬆危機。