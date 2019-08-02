台南大員皇冠假日酒店 聖母廟月老賜緣

七夕情人節即將到來，台南大員皇冠假日酒店與聖母廟月老攜手合作，推出兩款七夕甜點，分別為「月老賜緣雙心結」與「七夕甜蜜雙重奏」，即日起在大廳289吧就能預約品嘗，想擺脫單身生活嗎？台南大員皇冠假日酒店將是您的定情之所。今年七夕的隔一天就是父親節了，元素餐廳推出「醉愛老爸」活動，凡2019年8月8日當天晚上時段帶老爸來用餐，4人同行即贈送西班牙紅酒乙瓶，拍照上傳再抽貝佳斯沐浴備品，讓女兒的前世情人也能好好歡度父親節。

臺南市政府文化局主辦2019七夕愛情嘉年華活動今天(8/1)正式啟動，台南大員皇冠假日酒店也加入傳遞愛情的行列，與聖母廟月老攜手合作，推出兩款七夕甜點，分別為「月老賜緣雙心結」浪漫價每款150元，這是由西點主廚劉靖晟為聖母廟月老量身打造的甜點，代表聖母廟月老降臨，撒下緣粉賜良緣，牽起兩顆赤誠的心，願有情人終成眷屬。精選夏日當令愛文芒果製成的雙心慕斯，內餡包裹綜合莓果餡，酸甜綿滑的口感，就像戀愛般的滋味，令人回味再三。另一款則是「七夕甜蜜雙重奏」浪漫價每款520元，附2杯微甜的義大利甜白酒，搭配點心主廚特製的草莓、檸檬、蔓越莓、巧克力、開心果共5款小甜點，共譜七夕的甜蜜雙重奏，美味、愛情、甜蜜蜜！即日起在大廳289吧就能預約品嘗，想早日擺脫單身生活嗎？台南大員皇冠假日酒店將是您的定情之所。以上價格需另加10%服務費。七夕甜點預約專線：06-3911899轉6670。

迎接七夕情人節的到來，也不能忘了前世情人-老爸，今年的父親節正好在七夕的隔一天，台南大員皇冠假日酒店元素餐廳則是推出「醉愛老爸」活動，凡2019年8月8日當日晚餐時段，帶著老爸到元素餐廳用餐，4人同行則贈送西班牙紅酒乙瓶，再拍一張合照上傳到台南大員皇冠假日酒店官方粉絲頁的活動頁面，並留言「醉愛老爸 我們在元素餐廳慶祝父親節」，就有機會抽中「義大利貝佳斯沐浴組」，即刻預約，以實際行動犒賞老爸的辛勞吧！ 為了維持用餐品質，請事先訂位。訂位專線06-3911899轉6620元素，地址：台南市安平區州平路289號。