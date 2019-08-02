Netflix首部台灣原創動畫《伊甸》將於2020登場

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）Neflix於昨日（1）台北漫畫博覽會上宣布，將於2020年推出首部由台灣團隊製作的原創動畫《伊甸》（Eden）。該作品是由台灣本土30年老字號西基動畫（CGCG），與日籍導演入江泰浩聯手製作，講述未來的人工智慧世界中，兩個機器人秘密撫養一名紅髮人類女孩的故事。

Netflix的取材策略以「多元化」及「在地化」為主軸。最近Netflix在台灣也動作頻頻，在禮拜一（29）時才加入台灣的「新媒體暨影視音發展協會（NMEA）」，象徵著將更大程度地與台灣的原創影視內容製造者合作。

除了原創戲劇外，Netflix也開始跨足動畫市場，特別是看中日本、台灣等有許多動畫迷國家的市場潛力。2017年時，Netflix推出《BLAME!》和《惡魔城》等12部動畫，曾引起一陣旋風。這次推出《伊甸》，可以說是同時兼具「多元化」及「在地化」。

Netflix不只在台北漫畫博覽會上設攤位，還派出首席動漫製作人櫻井大樹來台宣布及推廣《伊甸》，並邀請人氣作品《ULTRAMAN》、《刃牙》、《凱洛與塔斯黛》等的參演聲優來與粉絲互動，可見得Netflix對台灣的動畫市場的重視。

這次《伊甸》的製作團隊西基動畫，在之前便曾與Netflix合作，參與《巨怪獵人》（Trollhunters）等獲獎作品的製作。Netflix表示，雖然無法具體算出西基動畫在過去合作中的貢獻度，但這次的《伊甸》將毫無疑問是由這支台灣的團隊主導。

另外，參與製作的日本導演入江泰浩之前曾導演過《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》及《CØDE:BREAKER 法外制裁者》等作品。西基動畫的導演彭喜浩表示，要與動漫元老日本來的導演合作，團隊可以說是備感壓力，不敢對任何細節馬虎。但彭導演也表示，雙方常常放棄用語言溝通，而直接「以畫筆談」，也是寶貴的合作經驗。