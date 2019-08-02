板橋凱撒 獨寵國旅貴賓享樂遊 加一元多一件

正值渡假旺季的到來，為促進國內觀光並提供多元優惠、鼓勵國旅卡消費者使用率，板橋凱撒大飯店即日起至12/31止推出一元獨寵國旅優惠專案，憑國旅卡入住或餐飲消費只要加一元即可加贈一件優惠，內容包含升等行政酒廊VIP或用餐致贈招牌菜及金牌調酒等，最高現省NT$700，讓公務員輕鬆享樂放假趣、獨享好康不容錯過！詳情預訂02-89538999

【住房專案】即日起至12/28

於官網或電話訂房，並憑國旅卡入住平日每晚NT$3,799起，再加一元即贈薈萃樓行政酒廊Happy Hour VIP兩位，於每日下午17:30~20:00享受獨有高樓層的私人空間，無限量供應輕食小點、飲料及紅白酒，讓旅客享受遠離市區紛擾的悠閒時光。

【餐飲優惠】8/1至12/31

憑國旅卡至3樓家宴中餐廳單筆消費滿NT$2,000，加一元即贈必吃招牌菜蒜香黑鑽雞乙份(價值NT$600)，主廚特別選用低脂少油、口感細緻的烏骨雞，用蒜頭、醬油醃漬半天，以汆燙、上醋水、風乾、油炸等繁複程序，入口酥脆、肉質彈牙多汁，為家宴必點招牌菜！

憑國旅卡至1樓大廳酒吧點購經典午茶套餐，每份NT$880再加一元即可兌換冠軍調酒2杯(價值NT$700)，由板橋凱撒調酒師前往韓國首爾參加KICC 2019年韓國國際餐飲大賽獲得評審青睞，一舉奪得調酒類雙冠軍，板橋凱撒邀您一起體驗冠軍作品萬丈光芒、難忘的獨特調酒風味。詳情請洽官網。