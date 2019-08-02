〈時評〉韓有酒、英有煙、柯有鍋

我們看到韓國瑜因為國民黨大老中評會主委趙守博，在他黃袍加身後立即對他提出「總統大選前不要再喝酒」的告誡，而再度聲名大噪。這是草包認證之外的「韓有酒」認證，再加上他與行政院長蘇貞昌之間的鬥嘴，被蘇貞昌說他「行事江湖味、開口有酒味」 可謂出盡風頭好不熱鬧。

而蔡英文總統，雖然出國努力拼外交成果豐碩，卻因總統專機涉及國安人員走私萬條香菸，而變成「英有煙」的事情，也使她的民調掉了好幾個百分點，真是流年不利啊。

8月1日農曆進入鬼月，最令人震驚的消息是，台北市長柯文哲宣佈8月6日是他自已、同時也是台灣民主運動前輩蔣渭水的生日，柯市長要成立「台灣民眾黨」，搶攻立委席次。這大概是柯p不久前宣稱「在研發原子彈」的具體實現。8月6日也是1945年美國在日本廣島投下原子彈的週年日。

而柯p這個原子彈的引信，要能夠引發巨大的政治震波，則需要另一個彈體，這就是鴻海董事長郭台銘。

有跡象顯示，郭台銘很可能與他的「關公兄弟」立法院長王金平，形成「郭王配」，各地的「果粉」直接連署方式參選總統。柯p則以組「台灣民眾黨」在各地提名區域立委，支持「郭王配 」來搶攻立法院席次。我想這個政治原子彈殺傷力，確實是不容小覷。台民（銘）黨的政治能量顯然會壓過國瑜黨。

在蔡英文總統幾次親自說明及交通部長林佳龍親上火線，對華航下達徹查無上限等指示之下，我認為「英有煙」這件事，只要將這行之有年的陋習來龍去脈及這些私菸走私去路弄清楚，並對所有涉案人員加以懲處，這「英有煙」的不幸事故也應該在短期內落幕。

蔡英文及執政民進黨政府真正要面對的，是接下來半年內如何提升政府效能來改善經濟，使人民真的有感。相信在蘇貞昌院長的領導下，公務員執行力應是可以提升的。而韓國瑜呢？我想趙守博會對韓國瑜喝酒問題提出勸說，也不是韓國瑜回說「你又沒有跟我生活在一起，怎知我喝醉酒」就會過去。

其實，酒對韓國瑜太重要了。說來奇怪，我這個與韓國瑜在政治上、在朋友群完全沒有任何交集的人，也喝過韓國瑜送的酒。去年端午節後，有一次我去台東，住在一位原住民頭目家，晚上喝了幾杯烈酒後，這位頭目笑著說，「高怪你知道你喝下誰送的酒嗎？」他接著拿出酒盒子，上面貼著「國民黨高雄市黨部主委韓國瑜」的名片。

其實，酒是韓國瑜攻城掠地的武器，這位朋友後來告訴我，這瓶洒並非韓國瑜親自送他的，而是一位從中國回來的台商朋友送給他。這些台商朋友回台，都有一定的Quota（額度），要花錢買酒以韓國瑜的名義做公關。我在喝完這瓶酒，走完該次行程後，見到老朋友施信民教授，我還對他耳提面命，請他注意高雄陳其邁的選情，也跟民進黨的執政團隊成員提了這件事，但他們都說高雄沒有問題、沒有問題。不料，後來在 1124 高雄吃了大敗仗，且韓流外溢國民黨，拿下15縣市。

「戒酒 」對草包絕不是簡單的問題而已，因其後面還有很大的中國台商操控問題，韓天電視台只是冰山一角。