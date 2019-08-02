北榮治好毛利國王痼疾 他遣團來台獻舞謝恩情

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣醫療實力全世界都知道，紐西蘭毛利國王因陳年痼疾3年前曾求助台北榮總，成功保住一條腿，讓毛利國王相當感恩。特別派遣文化交流團來台進行友好訪問，並帶來精彩特色舞蹈表演「KAPA HAKA」，吸引許多民眾駐足觀賞。

由團長克雷格(Craig Muntz)率領的紐西蘭毛利族文化交流團，7月27日拜訪台北榮民總醫院，表演毛利族特色舞蹈「KAPA HAKA」，與全院同仁及病患、家屬分享歡樂，嚴肅又逗趣的表演，吸引許多觀眾駐足觀賞。

克雷格團長表示，此次到臺北榮總義演，主要是代表紐西蘭毛利國王圖黑堤亞(King Tuheitia)閣下，表達感恩之意。國王閣下，曾到北榮就醫，醫療團隊成功治療困擾多年的痼疾，恢復健康、重獲愉快的生活方式，國王相當感動，對於臺北榮總精湛的醫療技術、親切的服務態度，印象深刻、備加推崇。

台灣醫療成功治愈毛利國王痼疾一事，在毛利官員與族人間廣為稱頌，成為毛利族流傳的佳話。圖黑堤亞(King Tuheitia) 閣下，也曾於2017年9月20日，出席第三門診的啟用典禮，對臺北榮總有深厚的感情，並且結交許多北榮的好朋友。

訪問團由張德明院長親自接待，除了聽取簡報，進行座談交流外，並參觀醫療單位，了解本院先進設備、優質環境與醫務管理等。

克雷格團長對於本院先進的醫療設備，展現高度興趣與稱羨，同時也轉達國王對臺灣友人關懷問候之意。