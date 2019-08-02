6大局處21服務 新北市一站式服務讓新住民省事省力

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市新住民一站式服務昨（01）日正式上線，整合社會局、教育局、勞工局、衛生局、經濟發展局及法制局6大局處共21項服務。新住民只要到戶政事所辦理業務，戶所就會單一窗口協助通報，由各機關主動聯繫新住民所需服務，預計到今(108)年底可至少服務450多個新住民家庭。

新住民一站式服務鎖定新住民來台後最需要6大服務面向，包括社福諮詢、就業諮詢、生育諮詢、語言學習、創業貸款以及法律服務，進行全面整合，只要新住民臨櫃辦理業務，戶所同仁就會主動詢問是否需要跨機關服務，讓有需要的新住民至少節省1.5小時往返機關的時間，預計今年度可節省預計省下1萬2,150小時。

來自越南，現住板橋的新住民丁女士表示，初次就業時因為語言不通導致求職不順，現在戶所可以協助通報就業輔導、面試翻譯等服務，還有餐飲店開業注意事項等諮詢服務時，覺得新北市這項便民新措施很方便，感受到市府重視新住民就業需求的用心

淡水的越南籍新住民阮小姐則說，新住民隻身來到新環境，生活中語言溝通、婚姻生活及家庭教養等問題已忙碌不堪，為了適應社會，還得各地奔波詢問健康保健、社會福利、職場就業等資源協助，更是身心俱疲。

現在她透過戶所就能接收到新住民家庭服務中心及關懷服務站的個案服務、關懷訪視，以及多重需求的後續轉介服務，終於鬆了一口氣，透過完善的服務快速融入在臺新生活。