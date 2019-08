傳鴻海88億美元求售廣州面板廠　鴻海：不回應市場傳言

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)路透今(2)日引述熟知內情人士獨家披露,由於美、中貿易戰加劇,使得液晶面板需求降低,鴻海正尋求出售在中國投資88億美元(約新台幣2770億)興建的面板廠。

中央社報導,路透引述兩名知情人士指出,正式名稱為鴻海精密工業的富士康,正討論委託銀行尋求買家,接手廣州的液晶顯示器(LCD)工廠。

路透認為,鴻海選在一個微妙的時間點求售,因鴻海在中國有大量投資,也有包括蘋果公司(Apple Inc)在內的大量美國用戶,在美中貿易戰升溫之際,這將成為鴻海在中國最大的撤資案(divestments)之一。

但消息來源透露,鴻海內部仍在初步討論階段,也還沒提出求售這間專攻大尺寸面板10.5代(Gen-10.5)廠的報價,求售一事目前並未定案。

鴻海在一份回應路透社的書面聲明中說:「基於公司政策,鴻海不回應市場傳言或臆測」。

“As a matter of company policy, Foxconn does not respond to market rumors or speculation.”