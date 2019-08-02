傳鴻海88億美元求售廣州面板廠　鴻海：不回應市場傳言

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）路透今(2)日引述熟知內情人士獨家披露，由於美、中貿易戰加劇，使得液晶面板需求降低，鴻海正尋求出售在中國投資88億美元（約新台幣2770億）興建的面板廠。

中央社報導，路透引述兩名知情人士指出，正式名稱為鴻海精密工業的富士康，正討論委託銀行尋求買家，接手廣州的液晶顯示器（LCD）工廠。

路透認為，鴻海選在一個微妙的時間點求售，因鴻海在中國有大量投資，也有包括蘋果公司（Apple Inc）在內的大量美國用戶，在美中貿易戰升溫之際，這將成為鴻海在中國最大的撤資案(divestments)之一。

但消息來源透露，鴻海內部仍在初步討論階段，也還沒提出求售這間專攻大尺寸面板10.5代（Gen-10.5）廠的報價，求售一事目前並未定案。

鴻海在一份回應路透社的書面聲明中說：「基於公司政策，鴻海不回應市場傳言或臆測」。

“As a matter of company policy, Foxconn does not respond to market rumors or speculation.”

另一方面中央社2日也報導，鴻海集團興建美國威州廠，地基興建和混凝土灌漿作業持續進行，鴻海也公布另外9家承包商，累計目前所有承包商合約價值超過1.75億美元（約合新台幣54.7億元）。

報導引述鴻海集團在美國發布英文新聞稿指出，美國威斯康辛州威谷科技園區6代面板廠的地基興建和混凝土灌漿作業，6月中旬開始，目前持續進行。未來數週和數月期間，預計有數千輛卡車將灌注6萬5000立方碼的混凝土(編按: 1立方碼 =764.554858 升)，協助興建北美首座TFT-LCD面板先進製造園區。

鴻海集團創辦人郭台銘特助胡國輝指出，這代表鴻海集團對美國威州先進製造的堅定承諾，相關進程也展望到2020年第4季。

郭台銘5月上旬造訪美國並會晤美國總統川普時，曾向川普保證威斯康辛州投資案沒有生變。郭台銘表示，鴻海在威州的投資從沒停過，相關面板廠區預計2020年5月落成。

鴻海集團興建美國威州廠，6代面板廠的地基興建和混凝土灌漿作業持續進行。 （鴻海提供）中央社