打破迷思　體重輕不代表脂肪少　定期量腰圍才能遠離慢性病

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣每4位男性中，就有1位過重或肥胖；每5位女性中，就有1位過重或肥胖；而與腹部肥胖相關的代謝症候群，也有30%盛行率。但據調查發現，不少民眾仍以「量體重」或「褲頭尺寸」來判定身材胖瘦，醫師提醒，體重和BMI值無法完整呈現健康危害，建議還是定期用尺量腰圍，才是掌握健康體態的不二法門。

千禧之愛健康基金會董事、成大醫院家庭醫學部吳至行醫師指出，以褲子評估腰圍並不準確，因褲頭位置較低，且衣物布料具有彈性，會造成誤差，通常發現褲子穿不上大多已太遲了。

吳至行醫師進一步解釋，腰圍肥胖不單單是身材的問題，更是「與三高的距離」，腰圍越大等於內臟脂肪囤積過多，罹患代謝症候群的風險越高，這也是千禧之愛健康基金會長期疾呼國人牢記「腰圍八九十、健康常維持」口號的原因。

除了腰圍，身體也還有其他健康指標可用尺量，吳至行醫師提出「健康新三圍」--「腰圍」、「臀圍」、「小腿圍」概念。女性腰臀比大於或超過0.85、男性0.9者，表示脂肪多分佈於腹部，此處的內臟脂肪會增加發炎反應，而提升罹患糖尿病、動脈硬化與心血管疾病風險，是比腰圍更嚴格的指數。而小腿圍則是老年可作為評估肌少症的指標。

為了響應國健署對家庭健康的關懷，同時呼應「健康用尺量」觀念，千禧之愛健康基金會特於今年「89量腰日」推出可愛的「家庭健康尺」，自7月31日起於全台7-ELEVEN，康是美、速邁樂、博客來、BEING sport、統一時代百貨、星巴克、家樂福等13個通路皆可領取。