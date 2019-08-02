紐航創意無極限 美劇男神+橄欖球國家隊入鏡飛安短片

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）過去十年來以創意飛行安全宣導短片聞名的紐西蘭航空，於今日發佈了十周年全新鉅獻「全黑航空Air All Blacks」。

這次為了支持9月即將於日本出賽的紐西蘭橄欖球國家代表隊「黑衫軍」（All Blacks），並向世人展示對橄欖球的狂熱，紐西蘭航空在最新短片中宣佈將更名為「Air All Blacks全黑航空」!

短片更邀請到知名美劇演員瑞克·霍夫曼（Rick Hoffman）跨刀演出他最擅長的律師角色，將觀眾帶到全新航空「Air All Blacks全黑航空」發想首支飛行安全宣導短片的現場，幽默感十足。

霍夫曼盛讚紐西蘭航空擁有人性化的顧客服務，是他心目中最貼心航空公司，並「堅持」擔任紐西蘭航空發言人，在社群上引起廣大迴響。2019年一如所願，紐西蘭航空邀請霍夫曼出演安全短片。

除了知名美劇演員，最新安全宣導短片「Air All Blacks全黑航空」演員陣容更包括多位橄欖球代表球星，星光熠熠。

包括紐西蘭國家代表隊首席教練史特夫·漢森（Steve Hansen）、隊長基蘭·里德（Kieran Read）帶領一眾球員參與短片拍攝外，傳奇球員邁克爾·瓊斯（Sir Michael Jones）、國際橄欖球聯盟歷史上最高的得分手之一的約翰·基爾文（Sir John Kirwan）、紐西蘭國家橄欖球女子代表隊前隊長Fiao’o Fa’amausili 以及前澳洲橄欖球國家代表隊隊長 喬治·格里根（George Gregan）等知名退役球員都在短片中現身。

紐西蘭航空在全球市場向來以極富創意的行銷手法聞名，而其飛行安全宣導短片更每每透過另人驚豔的方式呈現。「Air All Blacks全黑航空」象徵紐西蘭航空創作飛行安全宣導短片十年里程碑，更貫徹紐西蘭航空活力與創新的品牌精神，呈現紐西蘭航空的專屬風格。