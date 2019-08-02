新住民遇勞工調解不害怕 新北5國通譯助爭取權益

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為避免新住民在勞資協調中，因語言而權利受損，新北市勞工局今年起主動指派通譯陪同調解，截止6月止，共受理新住民勞資爭議案件40件，主動提供通譯人員陪同調解17件，協助爭取權益金額超過68萬。

來自緬甸的新住民阿蓮(化名)，在餐廳擔任清潔外場人員，於4月中旬接獲在家鄉的父親生病訊息，便向雇主請假1個月回家探望，但雇主以人手不足為由只同意給假1個星期，阿蓮心想後便打消返鄉探親的念頭。

熟料工作至5月初，雇主便告知她不要再來上班，阿蓮遂先回緬甸探望父親，返台後再向勞工局申請調解，在得知阿蓮是來自緬甸的新住民，便主動提供通譯人員陪同調解。

透過通譯陪同，阿蓮得以將其主張完整表達，而雇主的回應也能即時完整轉達。最終阿蓮依勞基法第14條第1項第6款規定，以雇主違反勞動契約或勞工法令為由終止勞動契約，並請求給付工資、資遣費及非自願離職證明書，而雙方也達成協議，合意終止契約，雇主同意給付8萬元和解金。

新北市勞工局表示，透過公開招募及面試篩選等程序，勞工局建立「通譯人才資料庫」，目前總計有84名通譯人員，提供印尼、越南、菲律賓、泰國及緬甸等5國語言通譯服務，能針對新住民勞資爭議，主動指派通譯人員陪同調解，未來將對通譯人員實施勞動法令教育訓練，讓通譯人員在調解時能即時提供專業法令意見，協助新住民解決勞資爭議，保障權益。