Fresh Taiwan「Highlight」台灣文創　足跡遍佈紐約、巴黎、曼谷

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「文化創意產業國際拓展計畫」（以下簡稱Fresh Taiwan）由文化部主辦，挑選台灣22家優質文創品牌，參與國際具指標性的設計展會，將前往8月的「紐約禮品展」(NY NOW)，9月的「巴黎時尚家居設計展」(M&O Paris)、10月的「曼谷國際生活美學展」(Style Bangkok)展出。

Fresh Taiwan持續深耕歐美及東南亞市場，至今已徵選320家業者、參與34檔次國際重要商展，足跡遍及全球31國92個城市，曾參與過倫敦TENT設計展、法蘭克福春季消費品展等。

2019 Fresh Taiwan以「Highlight」（重點突出）全新品牌概念出發，以螢光線條作為設計元素，結合多彩自由的動態造型，傳達多元跨界、重點出擊的創意能量，表達Fresh Taiwan 持續精選並發表最值得被 「Highlight」的新銳設計品牌，以及在國際市場「Highlight」台灣的文化能量。

今年Fresh Taiwan也精選非常值得期待的新品，包括[bi.du.haev] 入選巴黎時尚家居設計展會場內的指標展區「What’s New?」（新鮮貨），該區由業內頂尖專業人士策展，挑選並展示年度最出色的新產品，極具指標意義，該品牌的「TIPA茶器組合 臻藏版」將於九月登場展出。

此外，今年首度與跨境電商平台Pinkoi合作線上展售活動，成立Fresh Taiwan線上專區，支援繁中、簡中、英、日、泰5種語言介面及完善金流服務。

另外，Fresh Taiwan已於7月份規劃東京文化體驗及洽商活動，首度與東京知名設計旅店 「Nibunno」 聯手企劃「Live In Taiwan Design」 (住在台灣的設計裡)主題展覽，嚴選台灣 15 個設計品牌於該店的展示廳與住房空間呈現，讓日本民眾體驗台灣兼具生活美感及實用性的產品。

展覽期間也同步參與知名潮流商品展 – EXTRA PREVIEW，吸引日本當地大型連鎖通路「蔦屋書店」、「高島屋」，生活雜貨通路「Loft」、「台隆手創館」及百年老店「中川政七商店」等上百家日本指標性通路訪問洽商。

此外，10月計劃與曼谷知名百貨「EmQuartier」中的人氣設計選品店「ROOM Concept Store」合作，推出快閃店活動，貼近新南向消費市場。

Fresh Taiwan 將以快閃的形式，於華山文創園區內的未來市展出，包含18個品牌，自即日起展至31日止，更多詳情請前往官網查詢。



「濯濁有限公司」《纖維木器-圓托盤280》（圖/文化部）