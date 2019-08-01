澳洲消防猛男與台灣美女獸醫　攜手推廣「領養不棄養」動保觀念

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新北市政府動物保護防疫處今（1)日邀請到澳洲消防員月曆參與拍攝的成員，宣揚「領養不棄養」動保觀念，澳方也捐出澳幣1000元給板橋動物之家。板橋動物之家預計今年底轉型為生命教育中心。

動物保護防疫處 (動保處)在新聞稿中指出，澳洲消防猛男去年（2018)也曾來過板橋動物之家，因為在台灣留下了美好的回憶，所以今年再一次來到台灣。

中央社引述新北市政府動保處處長陳淵泉表示，為了推廣動保觀念，特別邀請澳洲消防員月曆The Australian Firefighters Calendar成員，與台灣美女獸醫師一同到板橋動物之家，宣揚「領養不棄養」動保觀念。澳方也從販售澳洲消防員公益月曆的收入中，捐贈澳幣1000元(約台幣2萬2000元) 給板橋動物之家。

陳淵泉表示，動保處目前有44名獸醫師，協助照顧、治療收容犬貓，板橋動物之家目前收容247犬隻和75隻貓，貓犬合計領養率約達94%。

陳淵泉表示，板橋動物之家預計在年底轉型成生命教育中心，目前新建物仍在施工中，最快年底就能啟用。

屆時除了領養犬貓外，民眾也可以到園參觀，學習如何照顧犬貓、尊重生命，「捕捉、送養，只是循環」，只有從源頭做好生命教育，才能有效減少流浪犬貓的數量。

除此之外，動保處也設立新北市特定寵物長照動物醫院，還有特定寵物長照之家，預計在16日掛牌。屆時將輔導動物醫院及寵物業店家，增進老齡動物照料專業知識，並推出老齡寵物長照課程，提供一般民眾寵物居家照護服務。

新北市政府消防局首次邀請澳洲消防月曆成員共6人來台，除與台灣消防員合拍新年月曆外，1日訪台成員也造訪板橋動物之家，和收容犬隻互動。中央社