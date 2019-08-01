蔣渭水文化基金會：台灣民眾黨是全民資產　請柯P斟酌

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 台北市長柯文哲計畫在8月6日創立「台灣民眾黨」，意在追隨台灣民主運動先驅蔣渭水。

不過，蔣渭水文化基金會今(1)日發布聲明指出，「台灣民眾黨」是1927年台灣歷史上第一個政黨，是全民歷史資產，並非誰的專屬專用，「請柯市長再加斟酌，以示對歷史及對渭水先生尊重。」以下為聲明全文:

蔣渭水文化基金會

對柯市長籌組「台灣民眾黨」的聲明

文化使人凝聚，政治使人分裂，本會為文化基金會，期盼各界能文化凌駕政治，這也是渭水先生最重要的核心價值，明載於其〈臨牀講義〉及〈台灣文化協會會歌〉之文中。

個人有組黨結社的自由，家屬有其個人言論的自由，基金會都予以尊重。民眾黨的三大綱領為「政治的自由、經濟的解放、社會的平等」，凡認同渭水先生精神與理念者，基金會也都予以尊重，惟須真正具備有渭水先生無私的社會運動家精神，以及真能貫徹其理念的決心與行動，而不是僅僅做為提升形象的標竿。

柯市長欲籌組「台灣民眾黨」，黨名與1927年台灣歷史上第一個政黨專有名詞相同，易造成混淆，且「台灣民眾黨」是全民歷史資產，有其歷史崇高的定位，非誰能專屬專用的資產，請柯市長再加斟酌，以示對歷史及對渭水先生尊重。

蔣渭水文化基金會 2019年8月1日 發佈

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