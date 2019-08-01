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中國近自由行旅客來台　蔡英文：把觀光客當做政治工具

總統蔡英文1日針對北京禁止中國自由行旅客來台及台海軍事活動發表看法

By 鄧佩儒, 台灣英文新聞－記者
2019/08/01 18:00
總統蔡英文1日針對北京禁止中國自由行旅客來台及台海軍事活動發表看法（照片來源：中央社提供）

總統蔡英文1日針對北京禁止中國自由行旅客來台及台海軍事活動發表看法（照片來源：中央社提供）

（台灣英文新聞／鄧佩儒　台北報導）針對中國昨日宣布即日起禁止自由行中客來台旅遊，總統蔡英文今（1）日批評，中國把觀光客當做政治工具，只會讓台灣人反感。

蔡總統今日在記者會中表示，「中國在此時做這個決策，其實是戰略上很大的錯誤」，自由行是中國年輕人認識台灣最好的方法，也是兩岸人民交流裡最自然、最真誠的部分，中國昨日以「兩岸關係現況」為由，停止境內47座城市發放來台自由行簽證「威脅的是台灣，受到傷害的是渴望自由行的中國年輕人。」

蔡總統指出，「中國把觀光客當做政治工具，只會讓台灣人反感，觀光不應該被政治化，政治化的觀光也不會穩定發展。」她也表示，政府有鑒於過去中國會在台灣總統大選將屆時，祭出限制觀光客來台等政治操作，行政部門已經即早做出準備，將會在今日提出各種方案，擴大國內觀光旅遊內需。

蔡總統提及，近年政府也努力開發國際觀光客，降低台灣觀光產業對中客的依賴，「觀光客人數其實是持續上升，去年底已經達到了1,100萬名旅客，是歷史的新高。」此外，主計處昨（31）日公布了今年第二季的經濟成長數據，台灣是亞洲四小龍當中表現最好的國家，「我們也預期這樣好的表現會在今年下半年持續維持。」

蔡總統也批評中國每逢台灣選舉，就會加強對台的文攻武嚇。本週中國在區域周邊進行的軍事演習，不僅引發區域內國家的不安，更升高國際社會對中國的不信任，「這是不聰明的作法，更是不負責任的行為。」

蔡總統也強調，做為區域的一員，台灣對於區域的和平與穩定，肩負一定的責任，「對於中國各種各項軍事動態，我們都有全面的掌握，我們的國軍也有萬全的準備，絕對可以捍衛我們的國家與主權。」
蔡英文
2020總統大選
兩岸關係
中國旅客

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