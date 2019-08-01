雲品溫泉酒店 歡慶八月份節慶

DailyView網路溫度計調查，父親節奪下網友們討論度最高的節慶第十名，情人節更勇奪排名第二名，顯現國人對兩大節日的重視，今年度七夕情人節與父親節僅相差一日，雲品溫泉酒店因應兩大節日送禮及團聚歡慶需求，推出於八月份入住雲品「清涼一夏」限定專案，享台啤暢飲與洋芋片無限供應，週一至週四入住更加贈館外趣旅行或日月潭遊艇遊湖兩行程二擇一，適合慶祝父親節讓爸爸放鬆一下。此外，各餐廳也推出提前預訂父親節大餐用餐加贈4吋父親節蛋糕(價值NT$800)、紅酒乙瓶(價值NT$990)、龍蝦半隻等優惠，8/1至8/8更舉辦「我的超人爸爸-繪畫大賞」上傳作品抽餐券及「DAD手做相框」館內活動，以手作禮物對老爸表達滿滿心意。除了慰勞爸爸辛苦，也可以選擇浪漫的度過，於8/5至8/9推出七夕限定「Love Together寵愛情人住房專案」，晚餐將升等到絕美景觀的Sky Lounge雲月舫餐廳享用情人節限定套餐(價值NT$4,276/套)，並精心佈置客房，為旅客製造浪漫。

八月份入住指定專案 加贈趣旅行或遊艇遊湖

雲品溫泉酒店推薦爸爸們到日月潭放鬆度過父親節外，即日起至9/30可預訂「清涼一夏」啤酒暢飲住房專案，在炎炎夏日享用台啤無限暢飲與洋芋片無限量供應 ，是給爸爸的一大享受，如在八月週一至週四週間入住，再加碼贈送熱門館外「遊艇遊湖」或「趣旅行」行程二擇一 ，可選擇一同遊覽日月潭風光；或到埔里體驗一日農夫採茭白筍、體驗造紙的樂趣，共享親子的美好時光。此外，飯店也推出館內活動「DAD手做相框」，讓孩子們度假的同時，也親手為爸爸製作禮物。8/1至8/8舉辦「我的超人爸爸-繪畫大賞」可至官網下載畫圖模板，完成後上傳至雲品官方LINE帳號，8/9將抽出2組獲得「雙人丹彤自助(午)晚餐券」(價值：NT$2,376)

8/5至8/9入住Love Together寵愛情人專案 享晚餐升等Sky Lounge情人節套餐

七夕情人節推出專屬住房專案，將晚餐升等至雲品溫泉酒店頂樓的戶外私房餐廳Sky Lounge雲月舫，擁有270度的置高點視野，搭配由西餐主廚精心設計餐點，特選食材描述戀愛中的酸甜與充滿驚喜回憶，巧妙運用食材述說戀情的點滴。Sky Lounge情人節套餐第一道手做麵包搭配嵐莊橄欖油及義式老醋，品嚐LDC雲朗觀光義大利 嵐莊頂級初榨橄欖油。「炙燒煙燻干貝佐義大利Caviar Giaveri魚子醬」運用甜菜根與檸檬，談戀愛的酸甜感，「老母雞澄清湯搭配雞肉乳酪幕斯丸子」運用法式手法中西合併料理，加上在地食材花菇與小農合作之桃膠烹調鮮甜好味道。「奶油手工義大利麵搭配新鮮現刨松露」主廚特別選用夏季松露，尾韻香氣隨咀嚼手工義大利麵，娓娓道來，「北義家傳燉牛頰肉搭配海大草蝦」品嚐米其林主廚傳授北義家鄉味，或來份「低溫舒肥爐烤伊比利豬梅花肉搭配鹽烤日本廣島生蠔」巧妙搭配可食用薄脆口感的芒果紙加上鮮嫩多汁的伊比利豬梅花肉，最後呈上「主廚特製甜點」運用產量稀少的紅寶石巧克力，呈現純天然的夢幻粉色，搭配莓果及在地火龍果，微酸口感甜而不膩，用最珍貴的寵愛另一半。更多詳細內容，歡迎來電洽詢（049）285-6788或光臨雲品網站查詢。