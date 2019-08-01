澎湖海灣燈光節15米主燈震撼感官 女神獲邀將唱神秘神曲

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「2019澎湖國際海灣燈光節」，8月17日至11月2日於澎湖縣觀音亭園區揭開序幕，澎管處邀請台灣燈會主燈「珊瑚之心」設計團隊再次監造，打造主燈「鯨動海灣」，燈組高達15米，要再次震撼遊客的視覺感官。

本次的「鯨動海灣」主燈，設計團隊以精密的力學原理，加上幾千顆的超強光束，打造出15米巨無霸鯨魚，不靠地面任何支撐物，可以在空中自由的搖擺尾吧，猶如在深海裡自在的悠遊，展出後展出後將投稿參賽2019年布里斯本設計獎、A'國際設計大獎賽，期盼能再為台灣爭取國際大獎。

8月17日活動開幕當天，特別邀請台灣至今只有三位是太陽劇團團員的張逸軍老師、台灣音樂劇大老陳明章老師以及榮獲義大利設計大獎的山米老師，共同展演「隱匿之海」的劇目，結合海龍王傳奇捍衛守護澎湖這片海潮國度燈光秀。

其中位於觀音亭園區的光映紅橋，以星光虹橋為概念全長燈飾布置440公尺，使用燈串10560公尺，塑造星空漫步的步道以及藍白光點閃耀的星光點點，效果令人驚豔，這場國際燈光大秀令人期待。

除此之外，活動期間每週六晚上7點半至9點半舉辦燈光節主題之夜，藝人徐佳瑩將首次挑戰一首「神秘神曲」，為演唱這首曲目，徐佳瑩特地閉關一星期練唱，當天將用她天籟般的嘹亮歌聲，唱出專屬海洋澎湖的幸福浪漫藍海，high翻澎湖。