〈時評〉不到中國旅遊會死嗎？

中國文化和旅遊部官網於7月31日刊登公告表示，「鑒於當前兩岸關係，決定自8月1日起暫停47個城市的居民赴台個人遊試點」。紐約時報指此舉與企圖影響明年1月11日的台灣總統選舉應不無關聯。

中國從1996年台灣第一次全民直選總統時大動作的導彈威脅，到氣急敗壞的「地動山搖」恐嚇，到今天的停發赴台灣自由行通行證，陰謀也好、陽謀也罷，其不安好心昭然若揭。

當然，除了我執政者發言表達抗議與遺憾外，吾人對操之在中國的一干大、小動作，可能談不上阻擋的能力，就好比沒有人能阻擋野狗要狂吠追逐路人一樣。但是，碰上這樣的野狗，如果路人可以找到棍棒做為自衛反擊的工具，下一刻，落荒而逃的是路人還是野狗恐怕就很難說了。

準此，中國可以把中國人來台旅遊觀光當籌碼，台灣人絕對不是束手無策，台灣人絕對有操之在我的反制之道，台灣人絕對可以其人之道還治其人之身！

中國當局可以輕而易舉關上其人民到台灣自由行的大門，台灣執政者或許怕被有心人士戴上「反中」的大帽子而只能「忍氣吞聲」，有台灣主體意識的台灣人，不能以個人身份「主動」向到中國旅遊說不嗎？

中國的山水，真的舉世無雙嗎？中國人習慣說「水清則無魚」，在中國，或許真的如此，因為，被看得一清二楚的魚兒早被撈捕下肚了！但是，不好意思，到鄰近希臘的黑山共和國的Kotor，看看其護城河的清澈見底，看看一群群魚兒游得多悠閒寫意，此情此景，那裡輸中國了？世界類似的地方，應該還所在多有吧？！

在倫敦，進出地鐵站或換線時上下階梯，看到推嬰兒車的旅客，不分男女幾乎都會出手幫忙，這種感人的畫面，在中國看得到嗎？不是偶然看到，而是經常看到？

日本店家的童叟無欺 ，在中國碰得到嗎？

早晨，在「西洋鬼子」的公園散步，碰到人，彼此陌生也會互道「good morning 」，在「禮儀之邦」的中國，大家來這套嗎？

筆者7月中旬起與家人有歐洲旅遊及遊輪之行，為了向中國說不，拒絕考慮香港轉機的航空公司，即使機票更貴一些、時間多花一點，心裡卻舒坦許多許多。多麼希望，有更多的台灣人，在安排出國行程時，向中國景點說不！向中國的航空公司說不！

在中國不能理性平和面對台灣與台灣人之前，台灣人，有點骨氣好嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）