歐洲三大戲劇節演出《Big Dancers》七彩巨偶首來臺

沒去過歐洲三大戲劇節沒關係，「2019新北市兒童藝術節」把來自西班牙有最佳街頭表演之稱的《Big Dancers》帶到新北市了，而且還特地規劃與電音三太子、LUXYBoyz帶來全球首遇的接地氣演出，今(1)日特地在市民廣場三團合體彩排，就是要大、小朋友先睹為快。

新北市政府文化局表示，今年特別邀請到來自西班牙的最佳街頭演出《Big Dancers》，它曾在歐洲三大戲劇節之一的羅馬尼亞錫比烏國際戲劇節及馬耳他歐洲文化之都演出，大獲好評，這次來臺帶來6隻極具視覺衝擊的巨大人偶，以搖擺的舞蹈、音樂及燈光，帶來街頭派對的氛圍。此外，還準備了非常接地氣的演出，將分別與臺灣味代表電音三太子及派對傳奇舞者LUXYBoyz合作，帶來臺灣限定，全球首遇的世紀演出。

這次帶來電音三太子表演的朴子電音三太子表演藝術團，來自電音三太子戰鬥舞發源地之一的朴子，更是全國電音三太子競技擂台賽冠軍，融合傳統又持續創新的表演，讓他們持續受邀至國內外各地演出。LUXYBoyz則是來自北部派對的傳奇舞者，從知名夜店Luxy起家，曾參與白色派對、萬獸派對等經典活動，持續搭配前衛科技與多媒體的創新結合。這次兩團來到兒藝節與西班牙團隊合作，均表示非常特別，更期待東西文化以舞會友將擦出什麼火花。

另外，今年兒童藝術節表演節目陣容堅強，除了西班牙繽紛作品《Big Dancers》外，還有日本GEAR齒輪秀、臺灣兒童劇天團紙風車、風神寶寶兒童劇團、臺灣特技團全新製作《愛麗PU的奇境夢遊》等精彩演出，將市民廣場打造一座藝術遊樂園。相關活動訊息可上「2019新北市兒童藝術節」活動官網查詢http://www.newtaipei-summer.tw/。

《Big Dancers》8/2-11日定目演出時間：

周一至周四：18:30、19:30、20:30：廣場區

周五至周日：18:00、19:00、21:00：竹筍區

電音三太子特別場：8/6 19:30，LUXYBoyz特別場：8/8 19:30

※以上時段每次表演時間約20至30分鐘。

資料詳洽：藝術展演科科長張啟文29509750分機105、0932-046-407