金融業唯一獲獎 富邦產險獲「SGS 2019個資保護卓越獎」肯定

富邦產險獲「SGS 2019個資保護卓越獎」，SGS資深副總裁黃世忠(左)與富邦產險資深副總經理林承斌(右)合影。(照片來源：富邦產險提供
富邦產險長期採用國際標準建立多元的風險管理能力，並透過透明的公司治理制度實踐對資訊安全的重視，今(1)日於2019資訊治理年會獲SGS「個資保護卓越獎」肯定，表揚富邦產險自2014年取得BS 10012個人資訊管理系統國際標準驗證後，迄今持續精進個資保護管理的投入，富邦產險更為本次金融業唯一獲獎！
富邦產險表示，自2012年個人資料保護法上路後，富邦產險即導入建置個人資訊管理系統(Personal Information Management System；PIMS)，2014年取得英國標準協會BS 10012個人資訊管理系統國際標準驗證，並通過由SGS與資策會科技法律研究所制定的「個資法規遵循性查核(Privacy Compliance Audit；PCA)」，成為國內首家通過雙項個資認證的金融業者。多年來富邦產險持續精進個資風險管理，每年進行覆核取得最新版驗證，除了總公司外，亦將分公司納入驗證範圍。
為強化個資保護的有效性及適法性，富邦產險成立個人資料保護組織，並於公司內部宣導個資保護管理項目，要求同仁將個資保護落實於日常作業中。除了取得個資管理驗證外，富邦產險亦取得資訊安全國際標準ISO27001認證，透過每年的覆核及遵循性查核，持續監控內部風險控制管理能力和降低作業風險。
富邦產險指出，因應GDPR及資通安全管理法施行，富邦產險已於2018年完成GDPR適用性評估及強化PIMS相關維運作業，讓資訊安全與個資保護更緊密結合，鞏固資安風險管理的安全防護網絡，提供個人與企業客戶高品質、高安全的保險服務，實現富邦產險高度重視客戶個資安全的堅持與承諾。