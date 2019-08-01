金融業唯一獲獎 富邦產險獲「SGS 2019個資保護卓越獎」肯定

富邦產險長期採用國際標準建立多元的風險管理能力， 並透過透明的公司治理制度實踐對資訊安全的重視，今(1)日於2 019資訊治理年會獲SGS「個資保護卓越獎」肯定， 表揚富邦產險自2014年取得BS 10012個人資訊管理系統國際標準驗證後， 迄今持續精進個資保護管理的投入， 富邦產險更為本次金融業唯一獲獎！

富邦產險表示，自2012年個人資料保護法上路後， 富邦產險即導入建置個人資訊管理系統(Personal Information Management System；PIMS)，2014年取得英國標準協會BS 10012個人資訊管理系統國際標準驗證，並通過由SGS與資策 會科技法律研究所制定的「個資法規遵循性查核(Privacy Compliance Audit；PCA)」， 成為國內首家通過雙項個資認證的金融業者。 多年來富邦產險持續精進個資風險管理， 每年進行覆核取得最新版驗證，除了總公司外， 亦將分公司納入驗證範圍。

為強化個資保護的有效性及適法性， 富邦產險成立個人資料保護組織， 並於公司內部宣導個資保護管理項目， 要求同仁將個資保護落實於日常作業中。除了取得個資管理驗證外， 富邦產險亦取得資訊安全國際標準ISO27001認證， 透過每年的覆核及遵循性查核， 持續監控內部風險控制管理能力和降低作業風險。

富邦產險指出，因應GDPR及資通安全管理法施行，富邦產險已於 2018年完成GDPR適用性評估及強化PIMS相關維運作業， 讓資訊安全與個資保護更緊密結合， 鞏固資安風險管理的安全防護網絡，提供個人與企業客戶高品質、 高安全的保險服務， 實現富邦產險高度重視客戶個資安全的堅持與承諾。