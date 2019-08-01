侯友宜：期勉校長與時俱進 讓新北教育不斷創新

侯友宜市長於今(1)日出席108學年度市立高中職 暨國民中小學及幼兒園新卸任校(園)長交接典禮， 感謝所有退休校長為教育奉獻的精神，期許留任原校及調任的校長們 ，堅持教育初衷，與時俱進不斷創新，侯市長表示教育是百年大計， 提醒新任校長們，經營學校沒有速成的捷徑，要用最謙卑的心向前輩 校(園)長們求教請益，突破框架，引領學校邁向巔峰。

今日共有80位學校校長及3位幼兒園園長出席，退休校園長9名、 連任校園長38名、調任校園長24名、新任校長12名，市長於典 禮上親自致贈退休校長們「平安最好」紀念陶盤； 教育局局長張明文則準備「健康是福」水晶獎座，千好萬好， 平安健康最好，祝福校長們退休生活精彩多元、順心如意。 亦請校長們發揮退而不休的精神，持續予新北教育建言， 傳承辦學經驗。

典禮中由市長、退休校長榮明杰、 新任校長陳玉桂共同完成象徵新北教育的「一本初衷船」，期許新任 校長迎風破浪，開拓競爭力，帶領學子乘夢飛揚， 立足新北迎向世界。

本年度退休校長代表榮明杰校長，甫從汐止國中屆齡榮退， 奉獻教育41年，榮校長說：「 擔任校長會面臨來自四面八方的壓力，要執行國家教育政策， 同時提升學校教師專業能力，還要找出學生學習天賦， 校長的功能則是化這些壓力為助力，成就每一個孩子，享受壓力。 期許新任校長秉持『成功不必在我』， 致力成就校園裡每一個親師生的夢想與未來。」

教育局表示，期許新任校長成為優質卓越教育夥伴的接棒人， 並努力達成「新北教育123」願景，共同成就所有學子。

照片來源：新北市政府教育局提供